Crece la tragedia por fentanilo contaminado: confirman 90 víctimas fatales

Los investigadores ya secuestraron más de 100 mil ampollas del fentanilo. Por su parte, el juez de la causa, Ernesto Kreplak, advirtió que el número de fallecidos podría aumentar.

Fentanilo contaminado: ascienden a 90 los muertos por la droga producida por HLB Pharma.

La tragedia causada por el fentanilo contaminado sigue ampliando su saldo fatal. Ya son 90 las personas que murieron tras recibir el opioide adulterado, de acuerdo con lo que confirmaron fuentes judiciales. Desde el domingo ya se sumaron 14 fallecidos, mientras que aseguran que el número podría aumentar.

El producto, elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, fue distribuido en distintos puntos del país antes de que se detectara su peligrosidad, lo que desató una investigación de alto impacto en el ámbito sanitario y judicial

Los investigadores ya secuestraron más de 100 mil ampollas del fentanilo. Además, el viernes se realizó un operativo en la clínica Vélez Sarsfield, ubicada en la provincia de Córdoba, donde se incautaron historias clínicas que podrían aportar información importante para determinar responsabilidades.

El juez de la causa, Ernesto Kreplak, advirtió que el número podría aumentar en los próximos días: “Esto no llegó al techo, lamentablemente con el correr de los días puede incrementarse el número de víctimas”, señaló. Aun así, el magistrado remarcó que “ya no circulan ampollas contaminadas”.