Pablo Grillo fue trasladado a otro hospital para seguir con su rehabilitación neurológica.

El fotoperiodista Pablo Grillo , de 35 años , fue trasladado al hospital de rehabilitación neurológica Manuel Rocca , donde los médicos evaluarán su evolución tras la grave herida sufrida en marzo pasado durante una represión policial en una marcha de jubilados en el Congreso.

“ Está en rehabilitación nuevamente, ya lo trasladaron ayer al Rocca y estamos expectantes con la evolución neurológica. Desde el punto de vista clínico está bien. La operación salió bien ”, afirmó su padre, Fabián Grillo , en declaraciones a Sin corbata de radio Splendid AM 990.

Los especialistas explicaron a la familia que la recuperación neurológica será un proceso lento y prolongado .

El miércoles 12 de marzo a las 17.18, el fotógrafo Pablo Grillo, de 35 años, recibió un impacto de cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y se desvaneció durante los incidentes en el Congreso

“ Se debe esperar para ver cómo evoluciona neurológicamente, porque es algo que lleva tiempo ”, puntualizó el padre del fotógrafo.

En la cuenta de Instagram @justiciaporpablogrillo , que informa sobre el estado de salud de Pablo, la familia agradeció el apoyo recibido: “Este miércoles trasladan a Pablo al hospital de rehabilitación neurológica M. Rocca para que continúe con su rehabilitación. Gracias de todo corazón por el apoyo”.

Desde marzo, Grillo permanecía internado en el Hospital Ramos Mejía, donde fue operado en más de una ocasión debido a la lesión craneal provocada por una bomba de gas lacrimógeno. Semanas atrás, su familia había informado que el paciente se encontraba estable en terapia intensiva, aunque sin la evolución esperada. Poco después se lo sometió a una nueva intervención quirúrgica.

El padre del reportero gráfico reiteró que la familia busca mantener vivo el reclamo por justicia: "Ese es el rol que nos está tocando en esto”, dijo en referencia a la responsabilidad de esclarecer lo ocurrido.