Pabellón DR: profundidad visual y conexión natural

En esta nota de Mundo ClubHouse , te contamos acerca de este proyecto. Ubicado en un extenso terreno de 1.200 m², en el límite sur del Gran Mendoza , específicamente en la pintoresca zona de Vistalba, se erige el Pabellón DR . Esta obra representa el primer paso de un ambicioso plan residencial ideado por el estudio Llorca Durá Arquitectos , el cual ya ha captado la atención del sector al recibir el tercer premio en la categoría Obra Construida en los prestigiosos Premios Edificar 2023 .

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La premisa inicial de los propietarios era clara: edificar una vivienda de generosas dimensiones cuya implantación estratégica en el lote permitiera liberar la mayor cantidad posible de jardín con orientación hacia el norte. El resultado es una arquitectura que logra una conexión fluida y generosa entre las distintas áreas de la casa.

Rompiendo con los esquemas tradicionales, la vivienda se desarrolla por completo en planta baja bajo el concepto de "casa patio". Sin embargo, la propuesta no conformará un claustro de circulación tradicional. En su lugar, se posicionará de manera central como el núcleo hacia el cual convergen y se abren todas las estancias comunes: el gran estar-comedor, la sala de TV, un estudio, la sala de juegos para los niños y un espacio privado para el matrimonio.

“El patio, en posición central, no conformará un claustro de circulación tradicional, sino que será el lugar hacia donde se abrirán las estancias comunes”. “El patio, en posición central, no conformará un claustro de circulación tradicional, sino que será el lugar hacia donde se abrirán las estancias comunes”.

Esta disposición genera múltiples capas de profundidad visual en sentido norte-sur , garantizando una transición armoniosa que promueve tanto la vida familiar y social como la privacidad de sus integrantes, siempre en constante diálogo con el entorno natural.

Materialidad y estrategia climática

La inteligencia del diseño también se refleja en la distribución de sus funciones secundarias. Al priorizar el patio central para las áreas sociales, los servicios y las zonas húmedas se desplazaron hacia los laterales del terreno, cuyas orientaciones son menos favorables en cuanto al asoleamiento.

Casa DR - Llorca Durá - © Luis Abba 5 Luis Abba

Esta decisión arquitectónica permite construir una caja con espesor en sus bordes, maciza, de ladrillo revocado, que rompe su horizontalidad con volumen de la reserva de agua. Sobre esta estructura sólida descansa una cubierta horizontal liviana, compuesta por una retícula estructural de perfiles metálicos.

Casa DR - Llorca Durá - © Luis Abba 2 Luis Abba

“Con la construcción de la primera etapa, la familia ha podido disfrutar de un lugar maravilloso en términos medioambientales y paisajísticos como es la zona de Vistalba”. “Con la construcción de la primera etapa, la familia ha podido disfrutar de un lugar maravilloso en términos medioambientales y paisajísticos como es la zona de Vistalba”.

Con la finalización de esta primera etapa, que abarca 145 m² de los 370 m² proyectados en total, los habitantes ya experimentan el confort de una propuesta pensada desde el presente para asegurar funcionalidad, bienestar y una conexión perfecta con el paisaje mendocino en el futuro.

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