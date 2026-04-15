OSEP actualizó las cuotas de afiliados voluntarios: los nuevos valores desde mayo

La Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) oficializó este miércoles una actualización en las cuotas de afiliación voluntaria que comenzará a regir desde mayo de 2026. La medida fue establecida a través de la Resolución 238, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a distintos segmentos de afiliados dentro del sistema.

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La decisión se enmarca en un pedido de la Dirección de Servicios Administrativos, que planteó la necesidad de revisar los valores mensuales en función de la situación técnico-financiera de la obra social y de criterios de equidad entre los aportantes.

El ajuste impacta en los afiliados voluntarios, que incluyen distintas categorías: independientes, adherentes a cargo de afiliados obligatorios , personas incorporadas por convenios con entidades intermedias y quienes continúan en el sistema tras dejar la afiliación obligatoria.

Desde OSEP recordaron que, a diferencia de los afiliados obligatorios, cuyos aportes están fijados como un porcentaje del salario—, las cuotas de los voluntarios son determinadas por el Directorio del organismo.

A partir de mayo, las cuotas mensuales para afiliados voluntarios independientes tendrán los siguientes valores:

Aumentos OSEP

Según la resolución, todos los montos incluyen los llamados “Fondos Especiales”, destinados a cubrir prestaciones de alto costo, como enfermedades catastróficas y discapacidad.

Además, se establece que los afiliados mantendrán la categoría de cuota correspondiente a la edad con la que ingresaron al sistema, salvo en el caso de los hijos al cumplir 21 años.

La actualización también alcanza a otros segmentos:

Voluntarios del sistema obligatorio: $104.000

Estudiantes terciarios: $52.000

Voluntarios a cargo (según normativa específica): $140.100

En tanto, los afiliados bajo el régimen de la Resolución 707/00 tendrán valores equivalentes a los menores de 40 años y a los hijos del sistema de voluntarios independientes.

Asimismo, quienes provengan de entidades intermedias y continúen en el esquema independiente verán ajustadas sus cuotas según los nuevos valores definidos.

Recargos y nuevos aranceles

La resolución también fija un recargo por mora de $2.500 para el segundo vencimiento de las cuotas impagas. Por otro lado, se actualizaron los aranceles de prestaciones vinculadas al ingreso al sistema:

Examen de admisión adultos: $39.300

Examen de admisión niños: $31.200

Papanicolaou y colposcopía: $55.400

Otoemisiones acústicas: $27.800

Exámenes en Malargüe y General Alvear: $24.800

Argumentos de la medida

Desde OSEP fundamentaron la actualización en la necesidad de “administrar y cuidar el capital generado por los afiliados obligatorios”, priorizando la sustentabilidad del sistema.

Además, indicaron que el cálculo de las nuevas cuotas se realizó tomando como base los valores de marzo de 2026, a los que se aplicó un incremento definido por las áreas técnicas del organismo.

En paralelo, la resolución dispone un seguimiento del sistema de afiliación voluntaria para evaluar su evolución y comportamiento, lo que podría derivar en futuras actualizaciones.

La resolución