Ocho casos vinculados a un cumpleaños en un bar-disco

Las celebraciones de cumpleaños cambiaron de manera rotunda tras la declaración de la pandemia por Covid-19. Desde entonces en un principio quedaron restringidas a encuentros virtuales y con el paso del tiempo a juntadas presenciales, pero con una cantidad reducida de personas, sólo con la familia o en restaurantes o bares.

En un encuentro de este tipo el gobierno detectó 8 personas que dieron positivo tras realizarles el hisopado que detecta el virus. Se trató de un cumpleaños que se realizó el 11 de julio en Grita Silencio, ubicado en Chacras de Coria, tal como informaron desde el Ministerio de Salud. El sitio fue habilitado como bar desde que se permitió el funcionamiento de la gastronomía y, tal como aseguran desde allí, cumplen con todas las normas impuestas por el Ejecutivo.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas desde la cartera, el festejo fue para 25 personas y aunque los involucrados sostienen que estaban en mesas separadas, respetando el máximo de 6 impuesto actualmente, todo indica que habrían tenido contacto. “La gente después se junta, se saca fotos, come la torta, se toca, comparte, es complicado”, deslizó Andrea Falaschi, nueva directora de Epidemiología de la provincia a Radio Nihuil.

Lo que sucedió aparentemente fue que una chica asistió a este encuentro estando contagiada por su papá, pero en ese momento ninguno de los dos lo sabía. El hombre obtuvo el diagnóstico el 16 de julio y la joven el 18.

Desde la municipalidad de Luján explicaron que el lugar está habilitado como resto bar y cumple con los protocolos y medidas. Recordaron que el 10 de julio se le hizo un acta y multa porque una de sus mesas tenía 7 personas, pero comentaron que se les ordenó que se adecuaran y lo hicieron. Reconocieron que si se comprueba que efectivamente hubo una fiesta clandestina con 25 personas y el Ministerio de Salud lo sabe, sus integrantes tienen la potestad de clausurarlo y multarlo. Desde la cartera aducen que las reservas habrían sido realizadas por 4 personas distintas por lo que el local no tendría responsabilidad al respecto. Los casos de este boliche no han sido dados a conocer en los partes diarios de salud como un clúster diferenciado de los demás, sino que se han agregado a los contactos estrechos de personas que previamente ya tenían Covid-19.

Desde Grita Silencio aseguraron que sólo están informados de 4 casos, la chica que se contagió por el papá, su novio, otra joven con la que compartía la mesa y otra más que estaba en otra mesa. “De buena fe la chica nos avisó y nosotros nos pusimos en contacto con el gobierno”, relataron desde allí. Asimismo remarcaron que desde Salud les dijeron que no hacía falta avisarles a todos los que asistieron esa noche, ni aislar al personal o cerrar el lugar.

“Lo importante a resaltar es que coronavirus no está en los lugares, sino que lo transmite las personas. Adentro de Grita no hay coronavirus, no hay empleados infectados, se han contagiado personas que han tenido contacto estrecho”, manifestaron.

Subrayaron que allí cumplen todos los protocolos: los mozos atienden a dos metros de distancia con barbijos, tienen carta y comanda electrónica, se toma la temperatura antes de ingresar, entre otros. “Todas las medidas para que el virus no se propague están tomadas y si hay contacto entre mesas la persona de seguridad marca que no se debe hacer, pero también ya hay una cuestión de responsabilidad individual”, consideraron ya que no descartan que el contacto estrecho pueda hacer sido afuera del salón. Si bien a raíz de una publicación en redes sociales de los amigos de la chica contagiada, se generó un gran temor entre los asistentes, desde el local destacaron que quienes estuvieron no corren ningún tipo de riesgo.