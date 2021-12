Observan que las olas de ómicron son más intensas y cortas

La experiencia que están teniendo en el hemisferio Norte con la variante ómicron ha llevado a algunos especialistas a concluir que la ola que genera es más intensa pero más breve.

La nueva mutación del coronavirus fue informada a mediados de noviembre en Sudáfrica y se diseminó mucho más rápido que las anteriores a otros países. Allí, están notando un descenso en los contagios. Lo que se ha observado es que los cambios que presenta le permiten ser mucho más infecciosa por lo que genera gran cantidad de infecciones en poco tiempo. Por ello, las curvas con informes de casos se disparan rápidamente cuando ingresa a un territorio. Sin embargo, el cimbronazo que provoca parece ser tan abrupto como de pasaje rápido. Es que según se aprecia, luego de un muy drástico ascenso en la cantidad de nuevos positivos, los casos están bajando en poco tiempo.

Luego de causar récord de nuevos positivos diarios, en Sudáfrica, Noruega y Dinamarca, lugares con alto impacto de la variante, han observado justamente un descenso drástico de los casos.

Una publicación de Infobae reflejó que los expertos afirman que cuánto más rápido sube una ola, antes alcanza el pico y baja más rápido.

La explicación que dan es que cuando la curva sube muy rápido es porque se contagia mucha gente que se expone y en poco tiempo ya no hay muchas más personas que contagiar. Y agregan que este marcado crecimiento de infecciones no puede continuar para siempre,

El hemisferio Norte ha funcionado como el diario del lunes para el Sur, ya que la pandemia de Covid y sus diferentes olas han pegado primero allí, lo que de algún modo ha permitido anticipar algo su conducta.

Por eso se sigue atentamente. Actualmente Córdoba, a nivel local, está siendo atravesada por la circulación de la nueva mutación y ha llevado al gobierno a establecer nuevas restricciones.

La última semana ha generado más de 5.000 nuevas notificaciones diarias, en contraposición a lo que sucedía los primeros días de diciembre cuando los contagios diarios de Covid-19 oscilaban entre 100 y 150 y tras una meseta a la baja desde agosto.

Cuadros leves

Cabe recordar que sobre esta nueva mutación también se ha dicho que en la mayoría de los casos genera cuadros leves o asintomáticos. Esto no disipa por completo la inquietud de las autoridades y expertos en salud ya que la preocupación es que si la disparada en la cantidad de notificados es mucha esto implicaría también más casos graves y más demanda sobre el sistema de salud.

Una publicación de El País de España hace referencia a un informe del Imperial College de Londres que advierte que la probabilidad de acabar en el hospital con la ómicron es hasta un 45% menor que con la delta.

Pero al mismo tiempo señala que hay mayor número de casos leves fruto de reinfecciones que se han observado, entonces los autores calculan que la probabilidad de terminar ingresado con la ómicron podría ser solo entre un 2% y un 35% menor que con la delta. “Esta pequeña diferencia en la gravedad sería largamente superada por la gran cantidad de casos causados por la ómicron, que darán lugar a muchas hospitalizaciones. Si realmente es más leve, no es mucho más leve, así que no es un motivo para ser complacientes frente al aumento de casos de la ómicron”, advirtió el biólogo estadounidense Marm Kilpatrick, de la Universidad de California en Santa Cruz (EE UU). Por ello ha afirmado que no puede asegurarse que esta mutación sea más leve.

De todas formas, no puede dejar de señalarse que según las evaluaciones que se han hecho, las vacunas han logrado reducir notoriamente las hospitalizaciones y es en eso que se enfocan las estrategias y la confianza ante una nueva ola. Por otra parte, estas no tienen un marcado impacto en cuanto a evitar los contagios por lo que se remarca la necesidad de mantener las medidas preventivas como distancia, uso de barbijo y ventilación cruzada de ambientes.

Por otra parte, lo que ven los especialistas es que en la mayoría de los casos los cuadros, si no son asintomáticos, se presentan como un resfrío. Estas particularidades han llevado a algunos a afirmar que ómicron podría ser el inicio del fin de la parte más crítica de la pandemia.