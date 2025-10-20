Nuevo capítulo del proyecto del monumento gigante a la Santa Madre en Rivadavia

El proyecto de levantar un monumento gigante a la “Santa Madre” en la rotonda de la nueva doble vía y la calle Falucho, tiene un nuevo capítulo de su ya larga polémica por su emplazamiento. El Concejo Deliberante aceptó que Vialidad Provincial delegue en la comuna el cuidado de esa rotonda y que sea la Municipalidad la que se encargue de todo lo que ocurra en ella y, por lo tanto, se podría levantar el monumento bajo responsabilidad de la comuna. El intendente Ricardo Mansur debe decidir si acepta esa ordenanza o la veta y tiene plazo hasta este martes.

Billeteras virtuales de Argentina "se justificaron" tras el fallo global de Amazon: a quién culparon

Una nena de 11 años chocó contra un árbol cuando manejaba un cuatriciclo y quedó internada

Por impulso del párroco de la iglesia San Isidro Labrador, el cura “influencer” Daniel Caballero , y las 15.000 firmas que él mismos e encargó de reunir para avalar la construcción del monumento a la “Santa Madre”, el Concejo Deliberante de Rivadavia tuvo que tratar y aprobar un proyecto de ordenanza que acepta la cesión de la superficie de la rotonda en cuestión, de Vialidad Provincial a la Municipalidad de Rivadavia.

Así, cuando se votó en particular, los bloques opositores radical y peronista, los concejales aprobaron que la comuna se deberá hacer cargo de la mantención de la obra una vez finalizada y también deberá hacerse responsable del tramo de calle, para poder ejercer el control y el cuidado total del espacio.

En tanto se aprobó por unanimidad declarar de interés departamental el proyecto de construcción del monumento.

“Esto es una obra que se realizará por impulso del sector privado, que no le va a costar un peso a la municipalidad”, dijo el edil Juan Manuel Villalba, de Unión por la Patria. “El proyecto viene acompañado por 15.000 firmas, con un consenso social muy amplio, y esperemos que el intendente lo apruebe”, acotó.

Hace unas semanas el proyecto parecía derrumbarse, ya que Vialidad Provincial entendía que había problemas de seguridad vial. Sin embargo, ahora cediendo ese espacio a la comuna, también se le traslada toda responsabilidad sobre él.

Una obra monumental

Hace más de un mes una asamblea de la Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia aprobó por unanimidad la construcción del monumento, con financiamiento de la Cooperativa y colaboración de diferentes privados.

Para que la imagen no deje afuera a otras religiones y a los incrédulos, se llamará Santa Madre para que cada uno le dé el significado que quiera y no tendrá ninguna particularidad que vincule la imagen a lo religioso. Se podrá ver en él a la Virgen María, un monumento a la madre, un homenaje a la mujer o, simplemente, una obra artística.

El presupuesto total es de 70 millones de pesos, afrontado pro el sector privado.

El artista plástico que realizará la obra será el sanmartiniano Daniel Jiménez y el diseño del proyecto es del arquitecto Marcelo Medina

La Virgen tendrá una especie de pedestal en forma de estrella, con 12 puntas, que tendrá unos 3 metros de altura, y luego la imagen completa medirá otros 6 metros.

El proyecto incluye un trabajado concepto de iluminación, que hará que la obra se luzca especialmente durante la noche.

Con criterio minimalista, la imagen mirará hacia el Norte y dará la bienvenida a la ciudad de Rivadavia.

La obra será una gran estructura de hormigón armado, que se realizará en bloques montables.