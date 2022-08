Nueva ley de antibióticos: Mendoza empezó a notificar a las farmacias sobre los cambios en la venta de medicamentos

El Ministerio de Salud de Mendoza comenzó a informar a las farmacias los cambios que prevé la Ley de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana, que fue sancionada la semana pasada en el Senado.

En la provincia ya se exige la receta archivada para la venta de antibióticos, a través de la Dirección de Farmacología que hace los controles regularmente, pero en la práctica suele ocurrir que se venden estos medicamentos sin la prescripción médica, tanto en las droguerías como en lugares no habilitados, como es el caso de las plataformas digitales u otros comercios. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la resistencia de las bacterias a los tratamientos es uno de los mayores riesgos para la humanidad.

Si bien hay farmacias que sólo los comercializan bajo receta médica, hay casos en los que los profesionales detrás del mostrador terminan cediendo ante un padre desesperado por su hijo con fiebre y un proceso de anginas, o por algún cliente con dolor de muelas que necesita parar la inflamación y el dolor hasta llegar a la consulta con el dentista.

El presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, recalcó que en los lugares autorizados ya es una práctica habitual el archivo de la receta. No obstante, señaló: “Naturalmente nos sumamos a esta iniciativa de la Nación. Nos parece lógico para que no haya resistencia antimicrobiana pero es necesario que haya mucho control en cuanto a los canales no autorizados, donde se ve venta ilegal, no sólo de antibióticos, sino de otros medicamentos”.

En la actualidad, los farmacéuticos deben dejar sentado qué antibiótico se vendió, con la fecha y la receta para evitar que se comercialice dos veces e incluso que haya ingesta del medicamento de manera innecesaria.

La nueva norma apunta que, además de la receta que se queda en poder de la farmacia, las prepagas también tengan una copia del tratamiento que se recetó y el diagnóstico.

Valestra aclaró que la Dirección de Farmacología tiene poder de policía en las farmacias pero hay otros ámbitos que no están regulados, como la comercialización a través de las plataformas digitales.

“Hoy debería haber algún tipo de inspección en las páginas de internet que comercializan medicamentos, como algunos distribuidores, quioscos, minimercados que se encuentran vendiendo remedios, que no deberían y no se sabe de dónde provienen y cuál es su calidad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Nos sumamos a esto para estimular los controles médicos y el asesoramiento del farmacéutico para el consumo responsable de todo tipo de medicación”, consideró el profesional.

Si bien la nueva ley no fue reglamentada aún, desde Salud se está haciendo un proceso de aviso previo y continuando con el trabajo de inspección de las recetas archivadas, que ya se viene haciendo hace un tiempo.

La resistencia antimicrobiana

La novedad de la norma apunta a establecer límites en el tiempo del tratamiento de estos medicamentos, como una leyenda en las cajas que indica qué es la Resistencia Antimicrobiana, que es una problemática que preocupa a la OMS, trascendiendo a las provincias y a los Estados.

La Resistencia Antimicrobiana se produce cuando los microorganismos patógenos (virus, hongos, parásitos, pero principalmente bacterias) que causan enfermedades se vuelven resistentes a los medicamentos que se utilizan para combatirlos.

Se trata de una problemática global y se estima que para el año 2050 puede constituirse en la primera causa de muerte a nivel mundial. El uso de antibióticos en cualquier circunstancia puede promover el desarrollo de resistencia, por eso una de las principales estrategias para limitar y contener esta problemática es la restricción del uso de antimicrobianos a las situaciones en las que sean imprescindibles o insustituibles.

Además del archivo de la receta para antibióticos, antivirales y antiparasitarios.

“Las infecciones son la tercera causa de muerte”

El infectólogo pediátrico Juan Pablo Petricca puso de manifiesto la problemática de tratar sin un diagnóstico a las infecciones. “Siempre frente a una infección es importante consultar a un colegiado idóneo en la materia porque la mayoría de las infecciones son virales y con los antibióticos no hacemos más que generar resistencia. Es decir, presentarle a las bacterias la sustancia con la que la vamos a atacar”, sostuvo en diálogo con Los Andes.

Y agregó:#”Si este tratamiento está mal instituido la bacteria, acorde a lo que se la ha expuesto, va a comenzar a presentar mecanismos de resistencia y, cuando tengamos que atacarla, no vamos a tener con qué”.

El especialista del hospital pediátrico Humberto Notti resaltó que las infecciones “son la tercera causa de muerte, luego de los siniestros de tránsito y los accidentes cerebro-vasculares”. “No es un dato menor porque se cree que puede escalar y ponerse en el primer puesto dentro de 20 o 30 años”, añadió el galeno.

En declaraciones a la agencia estatal Télam, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Pablo Yedlin (PJ), detalló que los agentes microbianos “empezaron a generar resistencia a los tratamientos, lo que hizo que hoy algunos microorganismos sean tan resistentes que no tenemos la posibilidad de tratarlos”.

Por lo tanto, sintetizó: “El uso responsable de antibióticos y racional es más que importante y, sobre todo, la no automedicación. Esto nos va a dar resultados en el corto y en el largo plazo”.

Yedlin dimensionó el problema y especificó que el año pasado fallecieron cinco millones de personas en el mundo por resistencia a los medicamentos y agregó que “si no se toman medidas, en 2030 habrá diez millones de muertes por año”.

“Hoy el Congreso cumple liderando con una legislación de avanzada. Estos son los temas que trabajan en la prevención real”, sentenció.