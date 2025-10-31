Noviembre arranca en Mendoza con alerta por viento, tormentas y granizo: que zonas afectará y desde qué hora

La accidentada primavera , que nos dios días invernales en el inicio de la semana, ahora sumará viento, tormentas y hasta posible caída de granizo durante el sábado. Así lo anticipa el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para Mendoza.

La jornada más complicada del fin de semana será este sábad o, y el domingo regresaría el buen tiempo, aunque no por mucho ya que durante la semana el pronóstico anticipa días lluviosos para Mendoza.

Para este sábado 1 de noviembre se espera un día parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura. Se anticipan vientos moderados del sector sur, precipitaciones en la mañana y nevadas en cordillera.

El pronóstico de tormentas está anunciado para la noche de este viernes y se espere que continúe durante la mañana de este sábado con condiciones de tormentas y viento Sur que puede ir de moderados a fuertes. Las principales zonas que afectará será el Este, Valle de Uco y Gran Mendoza . Además no se descarta caída de granizo en esas zonas de la provincia.

La máxima esperada es 25°C mientras que la mínima será de 12°C

Para el domingo 2 de noviembre mejorarán las condiciones del tiempo en la provincia. Se espera una jornada con poca nubosidad y con ascenso de la temperatura además de vientos moderados del noreste.

La máxima será de 30°C y la mínima rondará los 14°C

Para el lunes 3 de noviembre el pronóstico anticipa nuevamente un día de contrastes. Se espera un día con nubosidad variable y con poco cambio de la temperatura, pero con lluvias y tormentas. También anticipan nevadas en cordillera.

La máxima será 30°C y la mínima será de 17°C