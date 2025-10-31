Noviembre arranca en Mendoza con alerta por viento, tormentas y granizo: que zonas afectará y desde qué hora

La jornada más complicada del fin de semana será este sábado, y el domingo regresaría el buen tiempo, aunque no por mucho ya que durante la semana el pronóstico anticipa días lluviosos para Mendoza.
Para este sábado 1 de noviembre se espera un día parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura. Se anticipan vientos moderados del sector sur, precipitaciones en la mañana y nevadas en cordillera.
El pronóstico de tormentas está anunciado para la noche de este viernes y se espere que continúe durante la mañana de este sábado con condiciones de tormentas y viento Sur que puede ir de moderados a fuertes. Las principales zonas que afectará será el Este, Valle de Uco y Gran Mendoza. Además no se descarta caída de granizo en esas zonas de la provincia.
La máxima esperada es 25°C mientras que la mínima será de 12°C
Para el domingo 2 de noviembre mejorarán las condiciones del tiempo en la provincia. Se espera una jornada con poca nubosidad y con ascenso de la temperatura además de vientos moderados del noreste.
La máxima será de 30°C y la mínima rondará los 14°C
Para el lunes 3 de noviembre el pronóstico anticipa nuevamente un día de contrastes. Se espera un día con nubosidad variable y con poco cambio de la temperatura, pero con lluvias y tormentas. También anticipan nevadas en cordillera.