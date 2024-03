El aberrante caso de dos hermanitos de 4 y 2 años -una nena y un nene- que se intoxicaron con cocaína en San Martín dio un giro importante e inesperado durante las últimas horas. Y es que el fiscal Oscar Sivori, quien instruye la causa, imputó a la madre de ambos niños, luego de que los exámenes toxicológicos determinaran que el contacto de los niños con la droga había sido en el transcurso de las 6 horas previas a la internación, que se dio durante la tarde del martes.

De esta manera, la primera de las hipótesis -que vinculaba directamente al padre de los chicos (está separado de la madre), ya que se creía que la intoxicación había sido en casa del hombre- quedó descartada. Porque el niño de 2 años y la niña d 4 años habían estado el domingo en casa de su padre, mientras que ya el lunes regresaron a la casa de su madre, en la zona rural de San Martín. Y la confirmación de que la intoxicación se dio durante las 6 horas previas a que fueran hospitalizados, desvió todas las sospechas hacia la madre y confirmó que el episodio se dio en casa de la mujer y cuando estaban bajo su custodia.

Niños intoxicados con cocaína: confirman que los hermanitos estaban con su madre e imputan a la mujer. Foto ilustrativa

Por esto mismo es que la mujer, quien aparentemente presenta algún trastorno psicológico, pasó a ser la principal investigada. Durante la tarde de ayer el fiscal Sivori la imputó lesiones leves culposas. No obstante, no se la ha detenido, ya que -consideran- no hay riesgo procesal y las evidencias son por demás contundentes.

El padre, quien permanecía detenido desde el miércoles por la mañana -cuando se confirmó el hecho- recuperó la libertad. No obstante, no ha quedado desligado por completo de la investigación.

LOS CHICOS NO CONSUMIERON LA COCAÍNA

Otra confirmación en la investigación, y en la que fueron clave los estudios que se realizaron a los niños, es que ni la nena de 4 ni el nene de 2 consumieron la cocaína. En ese sentido, fue fundamental la confirmación del magíster en Toxicología Sergio Saracco, quien -dentro de la investigación- logró determinar que los chicos se habían intoxicado por el simple hecho de entrar en contacto con la droga.

En el caso del nene de 2 años, quien ya fue dado de alta del Hospital Perrupato, se cree que se intoxicó al tocar la droga y a través de la piel. En el caso de la nena de 4 años, quien sigue en el Notti y en sala común, no descartan que se haya llevado la mano a la boca luego de tocar la droga. Por ello su cuadro fue un poco más grave desde el principio.

EL IMPACTANTE CASO

Los dos hermanitos fueron atendidos de urgencia durante la tarde del martes 19 de marzo, luego de que ingresaran a la guardia del Hospital Perrupato (San Martín) con una “aparente intoxicación”. Minutos después, y a raíz de una serie de pruebas, se confirmó que presentaban intoxicación con cocaína.

Cerca de las 18 del martes, la madre de los niños llegó al Perrupato para que revisaran a los dos hermanitos ya que, según manifestó la mujer, “les dolía mucho la panza”. Sin embargo, ya a simple vista los médicos dedujeron que no era una dolencia estomacal lo que presentaban los niños. Y, al realizarles la prueba de detección de drogas en orina, los resultados fueron positivos.

Niños intoxicados con cocaína: confirman que los hermanitos estaban con su madre e imputan a la mujer. Foto: Archivo Los Andes.

Según contó la madre de los niños en ese momento, sus hijos estaban en la casa del padre cuando ella los fue a buscar y antes de llevarlos al hospital, por lo que -en un principio- se creyó que había sido en casa del hombre donde consumieron la droga.

Sin embargo, la confirmación de que el contacto con la droga databa de las últimas 6 horas antes de la internación echó por tierra esta versión, ya que los chicos habían estado con su padre el domingo, mientras que lunes y martes ya habían regresado con su madre y a la casa de la mujer.

Tras confirmarse el positivo de presencia de drogas durante la prueba en la orina, ambos niños pasaron a internación del Servicio de Pediatría para realizar los cuidados y procedimientos correspondientes.

Además, en el acto se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), Narcocriminalidad, Policía de Mendoza y el PPMI. Incluso también se dio intervención a la Justicia Federal ante la comisión de un posible delito (en este caso, la tenencia de droga).

Seguí leyendo