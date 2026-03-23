Para ser una nevada atrasada del invierno pasado, llega seis meses tarde. Para ser una nevada adelantada del próximo invierno, llega tres meses antes. Como sea, en un fin de semana marcado por el frío y la nieve en la Cordillera de los Andes, en Las Leñas una intensa nevada sorprendió a los responsables y encargados del centro de esquí.

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Fotos y videos compartidos en redes sociales oficiales del lugar se viralizaron en las últimas horas, con un detalle particular: dada la época del año, ni el centro ni sus alojamientos se encuentran abiertos al públicos (a excepción del drugstore de ingreso al parque).

Así las cosas, la imprevista nieve fue disfrutada in situ por unos pocos mendocinos (responsables del centro de esquí) y algunos que otros transeúntes ocasionales. No obstante, en fotos y videos , la atípica postal fue furor durante las últimas horas.

¿Nevada tardía o anticipada? Fotos y videos de Las Leñas cubierta de nieve en pleno marzo

"Fue una linda nevada, pero muy anticipada " destacó, escuetamente, el gerente de actividades de montaña de Las Leñas, Fernando Passano a Los Andes . Y es que, a 22 de marzo, resulta imposible intentar proyectar la temporada de invierno con una primera nevada que marcó el comienzo del otoño.

El que avisa, no traiciona !, asi estamos en el Valle de Las Leñas ahora. Domingo 22 de Marzo pic.twitter.com/LoiI9a3tE4

Sin embargo, desde el sitio web de Las Leñas ofrecen la posibilidad de mirar en tiempo real, y por medio de una cámara en vivo que se puede seguir en este link .

Nieve Las Leñas 2 ¿Nevada tardía o anticipada? Fotos y videos de Las Leñas cubierta de nieve en pleno marzo Captura video

Un finde con nevadas en Alta Montaña y cierres en el Paso a Chile

En la antesala de un finde XXL para muchos mendocinos y argentinos (por ser día no laborable hoy, lunes 23 de marzo, y feriado el martes 24), el anuncio del cierre del Paso Internacional Cristo Redentor se convirtió en una noticia poco esperada (y poco feliz) para quienes pensaban disfrutar de este mini receso.

Por pronóstico de nevadas y hielo en la calzada, el corredor internacional que une vía terrestre Argentina y Chile había cerrado el viernes pasado. Y si bien luego hubo una ventana corta de apertura por 24 horas, el domingo volvió a suspender su tránsito.

El pronóstico se cumplió, hubo nevadas en las villas montañeses y recién esta mañana, lunes 23 de marzo, a partir de las 8 se reanudó el tránsito para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Montaña Valle

Si bien de la mano de la mejoría de condiciones meteorológicas y la seguridad en la ruta se reanudó el tránsito, las autoridades recomiendan a quienes lo hagan llevar mucho abrigo, puesto las temperaturas eran bajo cero a primera hora de hoy.

Por otra parte, el paso Pehuenche, ubicado en el sur provincial y que también permanecía cerrado, reabrió esta mañana en su horario habitual (salida de Argentina: de 8 a 19; entrada: de 8 a 20).