Nevada sin acumulación en el Manzano Histórico

Nueva nevada. Los picos más altos de los cerros renovaron su manto blanco, las rutas están transitables y el fenómeno genera expectativa en el sector turístico.

La madrugada del jueves trajo una nueva nevada al Manzano Histórico, en Tunuyán. El fenómeno se extendió por un corto tiempo, la nieve no logró acumularse debido a las condiciones climáticas posteriores: luego de nevar, comenzó a llover de manera intermitente, lo que impidió que se juntara.

Desde Vialidad Provincial, confirmaron que las rutas de acceso se encuentran transitables. “Ha nevado un poco anoche desde el paso de Los Puntanos hacia el oeste, pero se lleva bien a la zona mencionada. No hay mayores inconvenientes. Se recomienda transitar con precaución porque si baja la temperatura se puede formar hielo”, explicó Gastón Barcenilla, Jefe de Zona Centro de Vialidad Provincial. Las Rutas 94 y 89, principales accesos al centro del Manzano, están habilitadas y en buen estado.

En el corazón del Manzano Histórico, la nevada también fue recibida con entusiasmo, aunque su duración fue breve. David Dávila, dueño del emprendimiento Macondo, dijó que “empezó a nevar y cortó, nevó unos 20 minutos, no hay acumulación. Pero hay pronóstico de que vuelva a nevar después por la tarde”.

El 27 de mayo, el 29 de junio y el 7 de agosto fueron las tres nevadas registradas en la zona, de lo que va del invierno. El fenómeno se presenta como un factor aliado para el turismo local, en una temporada que transita entre el movimiento moderado y optimismo elevado.