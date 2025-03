Murió en un accidente al chocar con un camión estacionado y denuncian que lo encerraron: piden justicia

"Aún no hay novedades . El fiscal dijo que en noviembre o diciembre iban a tener avances. Pero el tiempo pasa y no se avanza ni hay novedades de nada", relató Roxana , tía de Santiago, a Los Andes .

A raíz de esa brusca maniobra, la moto que guiaba Santiago desvió intempestivamente su rumbo e impactó de frente contra un camión que estaba estacionado. Este violento choque le ocasionó la muerte a Santiago Buttini en el acto.

“Luego del hecho, la causa avanzó bastante bien en las semanas posteriores, con testimoniales que constataban la participación de otro vehículo en el accidente. Pero luego se hicieron pericias y se revisaron videos, y nos dijeron que no se veía que hubiese participación de otro vehículo”, describió hace un tiempo el abogado de la familia de Santiago, Octavio Albarracín a Los Andes.

Los resultados de estas pericias son las que no permiten asegurar la participación de otro vehículo, lo que ha derivado , no solo en que el conductor de la camioneta no haya sido imputado aún, sino en que -además- no haya avances significativos en la causa. Todo esto a un año y un par de días de la tragedia.

“Cuando nosotros vimos los videos queda claro que, si bien no hay un choque, Santiago se ve obligado a desviarse porque participa ese otro vehículo con una maniobra peligrosa e intencional”, agregó Albarracín.

La muerte de Santiago

El sábado 9 de marzo a las 20:52, Santiago y su primo estaban en sus motos, con la marcha detenida, esperando en la esquina de Mitre y Urquiza (Coquimbito, Maipú) a que la luz del semáforo cambiara a verde.

“Por lo que contó el primo de mi hijo, en el mismo semáforo, el conductor de una Ecosport roja que estaba parada atrás de ellos empezó a provocarlos e insultarlos. Y mi hijo y mi sobrino no se quedaron callados”, rememoró Tina Leguiza, mamá de Santiago.

Cuando el semáforo dio verde, los jóvenes creyeron que la discusión y el intercambio de insultos había quedado allí. Pero para el conductor de la camioneta no había finalizado, por lo que se adelantó y los encerró, cruzándoles la camioneta a ambos jóvenes. Al menos esto es lo que relata el primo de la víctima fatal e, insisten sus familiares y el abogado, es lo que se observa en el video.

Santiago Buttini pedido justicia.jpg Murió hace un año al chocar contra un camión estacionado y denuncian que lo encerró otro conductor: piden justicia

Mientras que el primo de Santiago pudo eludir la camioneta y seguir su rumbo al cambiarse de carril, Santi debió maniobrar bruscamente hacia un costado, lo que lo llevó a chocar contra un camión que estaba mal estacionado en el lugar.

“El tipo encerró dos veces a mi hijo, y en una de esas lo tocó y lo hizo desviarse y chocar contra el camión. No solo ello, sino que me dejó a mi hijo abandonado y se dio a la fuga”, rememoró la madre.

Pedido de justicia

A un año de la muerte del joven de 18 años, la familia de Santiago Buttini insiste en la necesidad de que haya avances en la causa. Como familiares de la víctima, han aportado un perito para analizar el accidente, y la conclusión a la que han llegado es que el choque fatal se origina por culpa del encierro del conductor de la Ecosport.