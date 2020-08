Murió Solange, la joven con cáncer a la que su papá no pudo ver porque no lo dejaron visitarla por las restricciones

Solange Musse, la joven de 35 años, murió este viernes en la madrugada en el sanatorio Allende, lugar donde había sido derivada desde la ciudad de Alta Gracia, unas horas después de que su caso trascendiera en los medios nacionales. Luchaba desde hacía diez años contra un grave cáncer de mama.

Esta historia generó gran trasendencia porque su padre Pablo, quien vive en Neuquén, recorrió medio país para volver a ver a su hija, quien se encontraba realizando un “tratamiento alternativo” para combatir esta enfermedad en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, una vez que llegó hasta el límite de la provincia, un control sanitario lo detuvo y fue allí donde empezaron los inconvenientes. según Clarín

El hombre viajaba acompañado por su cuñada, que padece discapacidad motriz y tiene domicilio en Córdoba: “Nos hicieron los hisopados. El de ella dio negativo, pero me dijeron que el mío fue ‘dudoso’. Entonces me hicieron otro, y volvió a dar ‘dudoso’”.

“Me explicaron que podía ser porque tenga otra afección, pero me dijeron que dos resultados ‘dudosos’ ya era coronavirus”. En ese momento, le dijeron que no podía ingresar.

Sin poder ver a su hija, el hombre denunció que lo obligaron a regresar a la provincia de Neuquén sin darles la posibilidad de hacer cuarentena en un hotel de Córdoba a pesar de que su cuñada tiene domicilio en territorio provincial.

“Mi hija tiene cáncer desde hace 10 años. Yo sé lo que es la fase cuatro y quiero verla ahora para después no verla más. Ella me estaba esperando. Estaba muy ansiosa y todo esto le hizo mal”, contó desesperado por poder ver a Solange, sin poder contener las lágrimas, en el canal El Doce, de Córdoba.

Contó que lo obligaron a manejar 40 horas sin poder parar en estaciones de servicio para descansar. Relató que fue escoltado por ocho patrulleros que lo siguieron como un criminal.

“No les importó nada”, dijo y aseguró que no lo dejaron parar a descansar a pesar de que dio aviso a los policías de su cansancio y lo peligroso que es conducir en ese estado.

“Nos acompañaron ocho móviles policiales por toda la ruta hasta Neuquén. Los policías me decían que no me podía bajar ni en las estaciones de servicio a comprar comida”, manifestó molesto y aseguró que tampoco les permitieron ir al baño y tuvieron que “hacer sus necesidades en el campo, en medio del camino”. Según Clarín.