Murió el reconocido humorista Carlos Sánchez a los 68 años

Las risas argentinas están de luto tras el fallecimiento del Carlos Sánchez, el humorista que encantó a miles de espectadores con sus originales ocurrencias y divertidos actos. Durante la madrugada del 2 de marzo, a las 6.45 de la mañana, su corazón se detuvo cuando se encontraba internado en el Sanatorio Otamendi. Desde hace años que Sánchez batallaba con un cáncer que lo fue carcomiendo.

Su historia con la enfermedad comenzó en 2010, cuando luego de unos estudios clínicos se pudo saber que el humorista sufría de un candar de riñón. Durante el primer tiempo, el tratamiento pareció funcionar, pero luego los médicos descubrieron que el tumor se estaba propagando, hasta que terminó en una metástasis. El avance del cancer terminó tomando su hígado, páncreas en las dos glándulas suprarrenales, una costilla y la cadera.

“Estuve con medicación vía oral y todo lo jodido que tenía, se curó. Pero el único que es resistente a la quimioterapia es un tumor que tengo en la cadera. No se puede operar porque si tocan el nervio ciático, me queda la pata estúpida. Entonces, me cambiaron a quimioterapia por vena”, contaba en 2019 a Teleshow. Tiempo después habló sobre el mismo tratamiento, pero considerándose afortunado: “Esta quimio te cansa físicamente pero no es tan fuerte ni hace que se te caiga el pelo. No tiene otras consecuencias”.

Fortalecido por la personalidad de acero que siempre lo caracterizó, unido a un humor inquebrantable, Sanchez continuó con la lucha y poco a poco fue venciendo en pequeños obstáculos a la enfermedad. De hecho, hace apenas dos meses había compartido momentos con algunos amigos, que según contaron, no notaron señales de que hubiera empeorado.

La vida como una comedia, nunca como tragedia

El humorista comenzó su carrera compartiendo pantalla y escenario con Juan Alberto Badía, Susana Giménez, Juan Alberto Mateyko y Marcelo Tinelli, por solo nombrar algunos. Pero fue por su ciclo Café Fashion que logró desplegar todo su humor en un solo programa.

A pesar de su enfermedad, el actor continuó tarbajando en la pasión que impulsaba su vida. En teatro llevó la obra El Gordo y el Mago, junto a con Pablo Madini. Y en televisión, se hizo reconocido con su papel del comisario Benítez en Argentina, tierra de amor y venganza, la exitosa novela del El Trece. Este último papel le dio una nueva escala en su carrera, demostrando un talento como actor de carácter.

El humorista en su papel en ATAV.

“Me encantaba hacer ficción, ojalá que sea la primera de muchas. Me gusta el papel que estoy haciendo que no tiene nada que ver conmigo”, dijo cuando fue entrevistado en su debut en ATAV.

“El trabajo en Pol-Ka es algo muy especial, es como jugar en la NBA estar en la tira más vista. Todo el trato y respeto que hay en el grupo... Es maravilloso trabajar así. No me imaginaba a esta altura de mi vida trabajar en ficción. Era un sueño que tenía”, contaba en el pasado de una meta que pudo cumplir en vida.