Murió el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz: tenía 93 años y estaba condenado a cadena perpetua

Murió este sábado Miguel Osvaldo Etchecolatz, en cárcel común y a los 93 años. Fue el responsable de la desaparición y muerte de al menos 84 personas durante la última dictadura cívica, eclesiástica y militar.

Según informó El Litoral, fue condenado a prisión perpetua en reiteradas ocasiones, por diversos crímenes de lesa humanidad, mediante sentencias dictadas en 1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020 y 2021, que fueron unificadas en una pena única de reclusión perpetua.

Entre los crímenes por los que fue condenado se encuentran el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes conocido como la Noche de los Lápices, la apropiación de menores y la desaparición de Jorge Julio López.

La noticia trascendió en la mañana de este sábado, aunque todavía no se conocen los motivos del deceso. Según las primeras informaciones, había sido internado en una clínica de San Miguel, en Buenos Aires, con custodia policial y a las 5:30 murió.

Quién era Miguel Osvaldo Etchecolatz, el represor con nueve condenas por delitos de lesa humanidad

El represor de 93 años fue director de investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura y había sido condenado ocho veces por secuestros, torturas y crímenes junto a un grupo de militares acusador de someter a al menos 84 personas.

En mayo de este año, Etchecolatz había recibido su última condena a prisión perpetua junto a otro ex policía Julio César Garachico. Ambos acusados de haber secuestrado y torturado a siete víctimas y haber asesinado a otras tres.

El represor admitió ante la Justicia que por su “cargo y jerarquía” en la Policía Bonaerense durante la última dictadura le había “tocado matar” pero que no recordaba a “cuánta gente”. “Por mi cargo y jerarquía me tocó matar, pero no sé a cuánta gente”, aseguró durante el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino “La Cacha”.

Etchecolatz afirmaba que él “no salía a matar a alguien para quitarle la vida; era porque había llamados denuncias de vecinos, que veían algo raro en el lugar, le mandaba patrullas y ahí estaba la vida de uno u otro”.

“Esos enfrentamientos son objeto y encuadre de una situación de guerra, dicha por los mismos terroristas. Acá no era por una cuestión de antipatía, estábamos exponiendo nuestras vidas”, declaró entonces.