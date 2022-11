Multitudinaria Marcha del Orgullo: celebraciones presentes y reclamos para la comunidad trans

Miles de personas se congregaron en las inmediaciones de Plaza de Mayo en Buenos Aires para celebrar la 31 Marcha del Orgullo. Al ritmo de la música los participantes celebraron la diversidad y elevaron reclamos por la sanción de leyes leyes que garanticen los derechos de las personas trans.

La congregación fue a partir del mediodía. Una feria popular se ubicó en los laterales de la icónica plaza y ofreció indumentaria, accesorios, maquillajes, alimentos y otras producciones de artesanos y cooperativas. Por su parte, delante la Pirámide de Mayo se montó un escenario en el que artistas animaron la jornada con música y bailes. Estuvieron presentes, además, los tradiciones camiones adornados como carrozas.

Se reclamó por la sanción de leyes que garanticen los derechos de las personas trans. (Gentileza: Télam)

La marcha, que se realizó en clima tranquilo y festivo, se dirigió desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. “Cuando yo tenía la edad de todos estos chicos y chicas que hoy están bailando en esta plaza mi ilusión más grande era llegar a vieja y no muy achacada, ni se me ocurría pensar en poder casarme o tener un documento; yo reconozco que incluso al principio me costaba sumarme a estas cosas en parte por miedo a terminar presa y en parte porque creía que no íbamos a conseguir nada, cuando ví que la cosa iba en serio me empecé a animar y hoy me llena de alegría pensar que todos estos pibes y pibas se vuelven a sus casas en el tren o en el colectivo sin que se les cruce por la cabeza que alguien los puede llevar a la comisaría” contó Gloria, una travesti trans, en diálogo con Télam.

La congregación fue al mediodía en Plaza de Mayo y se marchó hasta el Congreso. Foto: Gentileza Clarín

“Vinimos a bancar, porque todavía hay derechos que faltan, sobre todo para las personas trans, pero también vinimos a divertirnos porque esta es una celebración maravillosa y ya hace tres o cuatro años que venimos también a pasarla bien; creo que todos deberíamos venir a estas marchas”, contó Natalia, una chica que asistió a la marcha con su equipo de fútbol.

La Marcha se llevó a cabo en un clima festivo y de lucha. Foto: Gentileza Télam.

Los mensajes se multiplicaron “contra los discursos de odio y las violencias”. Además de la defensa de “las políticas públicas de géneros y diversidad”

También se reclamó aprobación de los proyectos de ley #ReconocerEsReparar - de reparación de la violencia institucional por motivos de identidad de género -y de jubilaciones y pensiones para personas travestis y trans mayores.

El Congreso de la Nación se iluminó con los colores de la bandera LGBT.

Las celebridades dijeron presente

Famosos, artistas e influencers dieron el presente en la Marcha del Orgullo. Personalidades como Florencia de la V, Moria Casán, Diego Ramos, la influencer y activista por la diversidad corporal Agus Cabaleiro (@onlinemami en redes), las drags Miuka y La Queen y la música Greta Cozzolino, entre otras personas, bailaron al ritmo de Rosalía, Bad Bunny y distintos DJs, mientras una multitud los saludaba sobre la avenida de Mayo.

“Hoy es un día de celebración por todas las conquistas que tenemos, pero seguimos marchando porque faltan muchas cosas por cambiar”, dijo Florencia de la V a Télam. Y detalló: “Seguimos pidiendo que deje de haber travesticidios, transfemicidios, la aparición con vida de Tehuel, una ESI (educación sexual integral) no binaria y derechos para todos y todas”.

Florencia de la V, entre las que dijeron presente en la Marcha. Foto: Gentileza Clarín

Lali Espósito también participó, cantó y bailó en la marcha y alegró la tarde de todos los presentes.

“La deuda es con nosotres” era la consigna general de la edición 2022 de la Marcha del Orgullo. Los reclamos principales tenían que ver con una Ley antidiscriminatoria, una ley integral de trans y el apoyo al lenguaje inclusivo.