Molero celebró el avance de la autonomía municipal, ratificó su pedido para reducir el gasto público y eliminar las elecciones de medio término

El intendente de General Alvear, respaldó el proyecto que busca modificar el artículo 197 de la Constitución de Mendoza para avanzar en la autonomía de los municipios.

El intendente de General Alvear, Alejandro “Jany” Molero, respaldó el proyecto que busca modificar el artículo 197 de la Constitución de Mendoza para avanzar en la autonomía de los municipios. En ese marco, planteó que este proceso debe estar acompañado por una reducción del gasto político.

“Que los municipios puedan dictar su propia carta orgánica es un paso de madurez democrática que nos debíamos desde 1994. Nos brinda herramientas para administrar los recursos según la realidad de cada departamento”, señaló Molero. Y agregó: “pero la autonomía pierde sentido si el Estado municipal sigue siendo una carga para el vecino que hoy no llega a fin de mes”.

El jefe comunal recordó el planteo que elevó semanas atrás al gobernador provincial, en el que propuso dos medidas: la reducción de la cantidad de concejales y la eliminación de las elecciones de medio término.

“En General Alvear estamos dispuestos a dar el ejemplo. Proponemos reducir el Concejo Deliberante de 10 a 8 ediles. Ese recorte del gasto político puede destinarse a obras y servicios”, afirmó.

En la misma línea, cuestionó el calendario electoral vigente. “No se puede planificar a largo plazo si al poco tiempo de iniciar una gestión ya comienza un nuevo proceso electoral. Las elecciones de medio término condicionan la gobernabilidad y ralentizan la gestión”, sostuvo.