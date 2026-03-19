Molero abrió el período de sesiones ordinarias con anuncios de inversión y proyección de crecimiento para Alvear

En su tercer mensaje anual , el jefe comunal presentó un balance de lo realizado durante el último año y trazó los lineamientos de gestión para el ciclo que comienza , con especial énfasis en el contexto económico nacional. “Al comenzar nuestro tercer año de gestión y en un escenario de grandes desafíos económicos, puedo decir con la frente en alto que los resultados están a la vista”, afirmó, al detallar que “el 90% de los compromisos asumidos en 2023 ya están cumplidos” .

Lejos de una exposición técnica punto por punto, Molero optó por un mensaje directo , destacando que el informe completo fue entregado a los concejales para su análisis. “Prefiero hablarles de frente”, expresó, y remarcó los pilares de su gestión : “ser disruptivo para romper estructuras que no funcionan y decir la verdad, por más dura o incómoda que sea”.

Durante su intervención, el intendente también se refirió al clima político y a las críticas recibidas, señalando que “la mejor respuesta es la realidad” , y cuestionando a quienes —según indicó— optan por la confrontación sin propuestas. En ese sentido, agradeció el respaldo de la comunidad en las urnas y lo definió como “combustible para seguir construyendo”.

Uno de los ejes centrales del discurso estuvo vinculado al desarrollo económico local , donde destacó el rol del turismo, la cultura y el deporte como motores de actividad. En ese marco, subrayó que la agenda de eventos permitió alcanzar 58 días de ocupación hotelera plena y generar un fuerte movimiento económico en el departamento . Además, anunció como proyecto estratégico para 2026 el inicio de la Costanera Centro, con financiamiento internacional, una obra orientada a fortalecer la relación de la ciudad con el río y potenciar su perfil turístico.

En materia deportiva, planteó la consolidación del área como política pública , con programas de inclusión, infraestructura y eventos de alcance nacional. “En General Alvear , el deporte es turismo y el turismo es trabajo genuino”, sostuvo.

En el plano cultural, remarcó la organización de actividades masivas y el impulso a la producción local, vinculando estas acciones con el desarrollo económico. “La cultura en Alvear mueve la aguja de la economía”, afirmó, al tiempo que destacó el crecimiento de los espacios culturales y la participación ciudadana.

El abordaje social también ocupó un lugar relevante en el mensaje. Molero puso el foco en el cambio de paradigma hacia políticas de acompañamiento integral, con presencia territorial en barrios y distritos, y detalló acciones en niñez, género, juventud y adultos mayores. En ese contexto, advirtió sobre el impacto de las adicciones: “Están haciendo estragos en nuestra sociedad y golpeando con fuerza a nuestros jóvenes”, por lo que aseguró que el municipio dará “una batalla frontal” con un trabajo articulado entre distintas áreas.

En educación, definió al sector como eje estructural de la gestión y destacó el crecimiento del Polo Educativo Superior, junto con la ampliación de la oferta académica. “No queremos que ningún joven alvearense se quede sin estudiar por una limitación económica”, remarcó.

En cuanto a seguridad, subrayó la incorporación de tecnología y la articulación con fuerzas provinciales y nacionales para mejorar la prevención. “La seguridad no es un eslogan: es una obsesión”, afirmó, al mencionar la implementación de sistemas de monitoreo, patrullajes y herramientas de control.

En materia de infraestructura, el intendente detalló un ambicioso plan de inversión que supera los sesenta mil millones de pesos, con obras clave en saneamiento, conectividad y desarrollo urbano. Entre ellas, destacó la remodelación integral de la avenida principal, con una intervención de 700 metros a cargo de AySaM, que contempla la renovación de redes de agua, cloacas y pavimento, además de su extensión hacia avenida Alvear Oeste. “Es una deuda histórica que empezamos a saldar”, sostuvo, al precisar que la obra cuenta con una inversión superior a los 6.700 millones de pesos y ya fue adjudicada a la empresa Black Shadow.

En ese mismo eje, puso en valor la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, con una inversión superior a 12.500 millones de pesos, al señalar que “el saneamiento es salud”, y remarcó el impacto directo que tendrá en la calidad de vida de vecinos de barrios y distritos.

El repaso incluyó además avances en infraestructura deportiva, como el polideportivo cubierto de Bowen —cuya estructura comenzará a montarse en los próximos días—, la ejecución de la tercera etapa del polo educativo universitario y la pavimentación de rutas estratégicas como la 153 y la 171, fundamentales para la conectividad regional y el corredor bioceánico.

En el área de salud, destacó la construcción de la nueva guardia del Hospital Enfermeros Argentinos y la creación de un pabellón de salud mental, al que definió como “un micro hospital” destinado a atender una demanda creciente tras la pandemia. También hizo referencia a la falta de profesionales médicos y explicó el cambio de estrategia para revertir esta situación: la incorporación del hospital al sistema de residencias médicas. “Muchos de los profesionales que se forman acá eligen quedarse. Esa es la forma de cubrir la demanda”, afirmó.

En otro tramo del discurso, el intendente valoró el rol de los trabajadores municipales y el diálogo con el sector sindical, destacando el esfuerzo por sostener el poder adquisitivo de los salarios en un contexto inflacionario.

Ya en el cierre, Molero dedicó un mensaje al Concejo Deliberante, reconociendo el trabajo de los ediles salientes y convocando a los nuevos integrantes a priorizar el aporte de ideas. “Los invito a traer proyectos, a discutir propuestas y a aportar soluciones reales”, expresó.

Finalmente, dejó formalmente inaugurado el período legislativo 2026 y convocó a sostener el trabajo conjunto entre Estado y comunidad: “El progreso no se declama, se construye todos los días”.