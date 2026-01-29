29 de enero de 2026 - 13:39

Misterio: encontraron a un turista sin vida sobre un kayak en un lago de Córdoba

La víctima, un hombre de 64 años, fue encontrada a la deriva cerca de la costa. La Justicia de Córdoba caratuló el caso como "muerte de etiología dudosa" y esperan por los resultados de la autopsia.

Policía de Córdoba
En el Lago Los Molinos, uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Calamuchita, Córdoba, un turista bonaerense fue encontrado muerto sobre su kayak, lo que generó una fuerte conmoción entre los veraneantes y residentes de la zona.

Cómo fue el hallazgo del cuerpo

El episodio se conoció cuando un transeúnte divisó una embarcación tipo kayak cerca de la orilla. En un primer momento, el testigo pensó que la persona que se encontraba a bordo estaba descansando o durmiendo, por lo que decidió no intervenir. Sin embargo, al regresar minutos más tarde y notar que el ocupante permanecía en la misma posición sin realizar movimiento alguno, se acercó y constató que no respondía a los llamados.

Inmediatamente se dio aviso a las autoridades, lo que activó un importante operativo de emergencia que incluyó a la policía local, personal de Seguridad Náutica, integrantes del DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) y el servicio de emergencias médicas, quienes confirmaron el deceso en el lugar.

Las autoridades identificaron al fallecido como Gustavo Daniel Argarañaz (64), oriundo de la localidad de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Según se pudo reconstruir, el hombre se encontraba en Córdoba disfrutando de unos días de vacaciones en soledad y se alojaba en un complejo de cabañas cercano al espejo de agua.

Lago Los Molinos

La causa quedó radicada en la Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Alta Gracia, bajo la dirección del fiscal Diego Fernández. Por el momento, el hecho ha sido caratulado como "muerte de etiología dudosa".

Los peritos trabajan para determinar la secuencia de los hechos. Una de las hipótersis apunta a una posible descompensación cardíaca o muerte por causas naturales mientras navegaba, dado que el cuerpo fue hallado sobre la embarcación y no en el agua. Sin embargo, no se descartan otras variables hasta que se haga la autopsia del cuerpo.

