Millonaria licitación de la limpieza del Parque abre dudas en opositores

El Gobierno provincial lleva adelante una importante y ambiciosa licitación con la que pretende concesionar los servicios de limpieza, segado, desmalezado, riego, iluminación y servicios conexos del parque general San Martín, Cerro de la Gloria y Centro Cívico por los próximos 10 años, cuya inversión será de casi $ 2.000 millones. Si bien la fecha de apertura de sobres se iba a realizar este viernes, se prorrogó el plazo de presentación para el 18 de junio por pedido de empresas interesadas, aunque también previendo estos 9 días de fase 1 en Mendoza para bajar la circulación en el combate de la pandemia del coronavirus.

El objetivo principal del Poder Ejecutivo es revitalizar y recuperar “uno de los símbolos principales y característicos de Mendoza”, que es el parque San Martín. Con críticas hacia años anteriores y gestiones justicialistas, sostienen que el espacio “no ha recibido inversiones durante años, salvo los trabajos que se realizaron durante la época de Alfredo Cornejo”, sobre todo en la zona del lago y alrededores, y prometen que en poco tiempo los ciudadanos van a notar las mejoras.

Mientras tanto, desde hace ya algunos meses sectores ambientalistas y de la oposición han puesto la mirada en los signos de abandono y falta de inversión en el cuidado desde el corazón del mismo parque, hasta en sus periferias. Y también han cuestionado la tercerización de estos trabajos, en una licitación que sigue en curso y es defendida por el Poder Ejecutivo, al igual que la gran inversión que se planea para esta década.

“Tercerizar el servicio es una decisión política y las principales ciudades en el mundo tienen concesiones en este tipo de trabajos en los espacios públicos”, sostiene el Gobierno. Además, expresan que la inversión que se tiene que hacer “es muy grande para un trabajo gigante, como recuperar el arbolado, combatir plagas y roedores; porque además hay que tener camiones, regadores y mucha maquinaria. Va a ser más barato y tendremos un mejor servicio”, argumentaron.

CERRO DE LA GLORIA. La licitación también incluye el cuidado del Cerro de la Gloria y el parque Cívico.

Por otro lado, sostuvieron que Fiscalía de Estado también ha estado evaluando el proyecto y, salvo algunas pequeñas objeciones, no ha advertido irregularidades.

Dudas y respuestas

Una de las críticas de legisladores como Mercedes Llano (PD) y Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza), o los concejales capitalinos Luis Giachino (Servir) y Eduardo Quiroga (Frente de Todos) era que había poco plazo para la presentación de propuestas por parte de las empresas interesadas, ya que se había llamado a licitación el 30 de abril, y había un mes solamente para estudiar y presentarse al pliego.

La misma observación tuvo Fiscalía de Estado, que emitió el sábado un dictamen pidiendo una prórroga. Ese mismo día, la dirección de Parques y Paseos ya había tomado la decisión de estirar el plazo al 18 de junio. “Creemos ahora con estos cambios que es un plazo razonable”, zanjaron desde Fiscalía.

Otra objeción que habían expuesto en el dictamen desde el organismo que conduce Fernando Simón, es que se pueda “ampliar la participación de posibles oferentes” con la opción de que las empresas puedan realizar consultas sin que deban comprar el pliego, que tiene un valor de $ 1,9 millón.

En Fiscalía destacaron que se pidió que esta acción sea resuelta “con urgencia” y que a más tardar el viernes deberían tener alguna contestación del Gobierno para no intimarlo.

No obstante, en el propio Poder Ejecutivo aseguraron que “ya se han respondido consultas a empresas que aún no compran el pliego, como siempre se suele hacer en estas licitaciones”, por lo que ya no habría ningún tipo de objeciones respecto a la legalidad y transparencia.

Quienes sí han insistido en presentaciones en la Legislatura son Vadillo y Llano. En diálogo con la diputada demócrata, afirmó que les ha llamado la atención que se pase de pagar un poco más de $ 500.000 a la empresa que actualmente tiene la concesión de la limpieza del parque, a esta licitación que, si mantiene estos precios, demandará de unos $ 16 millones por mes para quien gane.

Sobre este punto, el Gobierno defendió los números, al explicar que los trabajos “son distintos y abarca muchas más aristas”. En este sentido, argumentaron que “se trata de diferentes acciones, ya que esta licitación comprende que la empresa concesionaria deberá hacerse cargo a nivel general de todo el servicio del parque San Martín y alrededores, mientras que quienes tenían la concesión hasta ahora eran trabajos más chicos”. También deberá comprar todas las maquinarias, que quedarán en manos del Estado una vez terminen los 10 años.

Por otro lado, en el Gobierno han admitido, en los considerandos del decreto 484 de llamado a licitación, este deterioro en el estado del parque San Martín, y expresaron que se debe, entre otros motivos como la desinversión de muchos años atrás, por la “disminución del personal que trabaja en el Parque” (algunos no lo están haciendo por ser personal de riesgo), así como también al “uso intensivo de todos sus espacios” que le dan los mendocinos.

Lo cierto es que se tomó la decisión de realizar este llamado a licitación que abarca a todo el trabajo de limpieza, desmalezado, riego e iluminación en el que está comprendido también el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico.

Entre las críticas de Llano están también el Centro Cívico, cuya tarea de mantenimiento era de la Capital desde el 2018 y el largo plazo de la duración de la concesión.

Sobre el Centro Cívico, ese 2018 la Provincia transfirió a la Capital las tareas de mantenimiento de este espacio, pero las mismas fueron reconsideradas mediante Adenda suscripta en diciembre de 2020 y ratificada por Decreto Nº 148/2021, por lo que el cuidado quedó compartido entre ambas jurisdicciones, y ahora permanecerá integrada en esta licitación.

En tanto, para responder por qué hay una licitación de 10 años, en el Gobierno argumentaron que el futuro prestador deberá realizar una importante inversión en maquinarias, equipos e instalaciones, dinero que no pondría si fuera un trabajo a corto plazo.

“En vistas a la ecuación económica financiera que debe atravesar para poder cumplir con las exigencias de plazo y forma que se plantea, resulta necesario prever un plazo tal que permita la correcta amortización de los costos de tales bienes que, por otra parte, pasarán a formar parte del Patrimonio de la Dirección de Parques y Paseos Públicos al momento de finalizar la concesión”, aclara el decreto.