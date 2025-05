Miguel Ángel Pierri, abogado de Mariano Perroni en el caso Maradona, habló en Aconcagua Radio

—Esto es un escándalo de magnitud internacional. Me han llamado a la mañana de hoy seis medios de extranjeros. Es un escándalo realmente impensado, con magistrados al servicio de Justicia argentina que ante un juicio como este, o cualquiera, haya tomado el accionar que tuvo la magistrada Makintach, que, evidentemente, tiene más vocación de artista que de jueza, como dijo el fiscal. Ella estaba comprometida con hacer un documental —del que ustedes han visto un clip y han visto los adelantos— donde estaba previstos condenar a las personas. O sea que se han adelantado y estábamos sentados frente a un tribunal de condena y no de juicio. Y esto lo digo más allá de las pruebas que se podían producir y de las responsabilidades que podía haber. O sea, los jueces tienen que juzgar de acuerdo a las pruebas que se producen en el debate y no hacer esto, que es un escándalo de magnitudes. Pero, evidentemente, esto es el comienzo de algo más. Esto no es solamente “justicia divina” o “la jueza de Dios” (N. de la R.: alusión al nombre del documental que hizo la jueza), acá hay algo más. A alguien le convino que esto pasara.