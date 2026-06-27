Mes del Cuidado de la Fertilidad: las 4 causas clave que impiden el embarazo y cuándo consultar al especialista

Junio es el Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad , una iniciativa orientada a visibilizar la infertilidad, promover hábitos preventivos y educar sobre la salud reproductiva . En un contexto donde postergar el embarazo es cada vez más frecuente, comprender el funcionamiento de nuestro cuerpo y saber cuándo encender las alarmas se vuelve vital.

Línea negra en el embarazo: ¿por qué aparece y para qué sirve realmente?

De acuerdo con un informe publicado en ReproducciónAsistida.org, elaborado por un equipo interdisciplinario de especialistas —los ginecólogos Dr. Adolfo De Prados Alonso, Dra. Rut Gómez de Segura y Dra. Xudit Caramés Fernández, junto a las embriólogas Marta Barranquero Gómez, Sara Salgado y Silvia Azaña Gutiérrez—, el camino hacia el diagnóstico requiere de un análisis clínico integral.

Para averigua r la causa de infertilidad de la pareja , es necesario realizar una serie de pruebas tanto en el hombre como en la mujer. Según los resultados obtenidos en este estudio de fertilidad, se podrá determinar si el problema es masculino, femenino o una combinación de ambos.

Entre las causas más comunes de infertilidad se encuentran la edad materna avanzada, las lesiones tubáricas, las alteraciones en la producción espermática y problemas en el semen, y la endometriosis, entre otras.

Por ello, los especialistas encienden una luz de alerta sobre el tiempo de espera: si después de un año manteniendo relaciones sexuales de manera regular no se ha logrado una gestación, se recomienda visitar a un especialista para que pueda determinar el origen del problema para concebir.

Los números detrás de la infertilidad

Contrario a los mitos históricos que depositaban la presión exclusivamente sobre las mujeres, la estadística demuestra una distribución equitativa de los factores. Una vez que se realizan las pruebas de fertilidad pertinentes, los porcentajes revelan una realidad compartida:

30% de los casos se debe a una causa masculina.

30% de los casos responde a una causa femenina.

20% corresponde a una causa mixta o combinada (ambos miembros de la pareja presentan dificultades).

20% restante se atribuye a una causa desconocida.

La causa de la infertilidad: factores femeninos

Cuando se habla de esterilidad femenina, las alteraciones pueden encontrarse a distintos niveles o estar motivadas por diversos factores:

La postergación de la maternidad aumentó la tasas de infertilidad La postergación de la maternidad aumentó la tasas de infertilidad

Factor ovárico: Puede deberse tanto a alteraciones en la capacidad de ovular como a óvulos de mala calidad.

Factor tubárico: Implica problemas en las trompas de Falopio, lo que dificulta o impide el paso del óvulo y de los espermatozoides.

Factor cervical: Hace referencia al cuello uterino, donde las alteraciones a este nivel dificultan e incluso impiden el paso de los espermatozoides hasta el útero.

Factor uterino: Se vincula a la presencia de miomas, adherencias uterinas, malformaciones en el útero o un endometrio mal desarrollado.

Factores masculinos: rompiendo tabúes

En cuanto a la esterilidad masculina, el informe detalla cuatro frentes principales que pueden provocarla:

Factor pretesticular: Debido a alteraciones hormonales, los testículos no se han desarrollado o no pueden realizar su función.

Factor testicular: Problemas directamente en los testículos, ya sea de forma congénita (desde el nacimiento) o por cualquier causa posterior.

Factor postesticular: Alteraciones en los conductos seminales, disfunción eréctil o cualquier tipo de infección urinaria.

Factor espermático: Incluye cualquier problema que se produzca específicamente en los espermatozoides.

Esterilidad combinada o mixta

“En algunos casos, tanto el hombre como la mujer de la pareja pueden ser estériles. Por lo tanto, los problemas de fertilidad serán debidos a la combinación de algunas de las causas de esterilidad masculina y femenina mencionadas anteriormente”, explican los especialistas .

Sin embargo, hay casos en los que la esterilidad está producida por una incompatibilidad inmunológica. En estos casos, el sistema inmunitario de la mujer ataca a los espermatozoides del hombre. Por lo cual, es posible que ambos miembros de la pareja sean fértiles por separado pero que no puedan concebir juntos sin ayuda médica.

Qué pasa cuando no se encuentran respuestas

Uno de los escenarios más complejos para las parejas es la denominada esterilidad sin causa aparente, técnicamente conocida como esterilidad idiopática o esterilidad de origen desconocido (EOD). Se llega a este diagnóstico cuando, a pesar de realizar los exámenes pertinentes, no se encuentra ningún problema que justifique la no consecución del embarazo.

Sin embargo, los expertos aclaran que esto no significa que no haya ninguna alteración en la pareja, sino que con las pruebas realizadas no se ha llegado a ningún diagnóstico determinado. Algunos diagnósticos son extremadamente complejos y puede que con las herramientas disponibles actualmente no se pueda averiguar la causa exacta.

La buena noticia -señalan- es que el desconocimiento del origen no clausura las posibilidades: no conseguir un diagnóstico de infertilidad no tiene por qué impedir aplicar un tratamiento de reproducción asistida, como la inseminación artificial o la fecundación in vitro, para cumplir el sueño de lograr el embarazo.