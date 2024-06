Lo que comenzó como un sueño, casi una utopía para la familia y amigos del querido y experimentado guía de montaña Ignacio Lucero es hoy una realidad. Porque se confirmó, finalmente, que el cerro inexplorado al que accedió por primera vez el guía de montaña José Dejean -y quien hizo cumbre en el lugar a fines de abril pasado- no tiene nombre registrado, y solo resta un trámite formal y nacional para que pase a llamarse “Cerro Lucero”.

Por medio de una resolución firmada por el saliente subsecretario de Ambiente, Sebastián Melchor -la resolución fue firmada el lunes pasado, mientras que Melchor dejó su cargo el martes-, se oficializó desde el Ministerio de Energía y Ambiente la “declaración de interés” para que se designe con el nombre de Cerro Lucero a aquel que se encuentra pegado al ya conocido Cerro Marucho, dentro de la cadena del Parque Provincial Cordón del Plata.

Merecido homenaje: el guía mendocino Nacho Lucero tiene su propio cerro en el Cordón del Plata. Foto: Gentileza

El aval de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia al reconocer que el cerro no tenía nombre hasta el momento y declarar de interés la propuesta de bautizarlo con el apellido del guía fallecido es el paso previo -y fundamental- para que se inicie el proceso administrativo ante el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Y será esta dependencia la encargada de completar el proceso y que, en la cartografía oficial nacional, este cerro sea designado e identificado final y oficialmente con el nombre de Ignacio Lucero.

Ignacio Javier Lucero (50), Nacho para sus amigos y “hermanos” que le dio el montañismo, falleció el 30 de noviembre del año pasado. Fue durante una expedición al Cerro Marmolejo (en el límite entre Argentina y Chile), y junto a Lucero, fallecieron también otros dos expedicionarios, ambos oriundos de la provincia de La Pampa y quienes iban juntos en la misión.

Hacía ya varios días que no se tenían rastros de los tres montañistas, y fue durante un vuelo de helicóptero de los Carabineros de Chile el momento en que se divisaron -desde la altura- los tres cuerpos tendidos. Y cuando se logró acceder a la zona, no hubo más que bajar los cuerpos sin vida de Lucero, de Raúl Espir y de Sergio Berardo.

Merecido homenaje: el guía mendocino Nacho Lucero tiene su propio cerro en el Cordón del Plata. Foto: Gentileza Vijay

LA RESOLUCIÓN PROVINCIAL QUE BAUTIZA EL CERRO EN HONOR A NACHO LUCERO

En la resolución, además de destacarse el prestigio de Ignacio Lucero, su historia de superación y también su vida dedicada a la montaña, que inspiró y contagió a tantos otros montañistas, se declara “de interés” la denominación como Cerro Lucero al punto elegido e identificado.

En ese sentido, se aclara que no es competencia de la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia la nominación y registración de sitios geográficos, ya que esto corresponde al IGN y de acuerdo a la Ley Nacional 22.963. No obstante, especifican que se trata de cerro que se encuentra dentro del Parque Provincial Cordón del Plata, en el sector sur, y que a la fecha no cuenta con ningún nombre registrado.

Merecido homenaje: el guía mendocino Nacho Lucero tiene su propio cerro en el Cordón del Plata. Foto: Gentileza Pablo Buchbinder

“La montaña mendocina alberga muchas cumbres que homenajean a personajes que han dejado su impronta por diferentes motivos, en el ámbito del andinismo nacional e internacional”, se apunta.

De esta manera, a poco más de 6 meses del fallecimiento del querido Nacho Lucero, cuya vida e historia de superación conmovieron al mundo entero, esta buena noticia asoma entre los picos del Parque Provincial Cordón del Plata. Y es que ese cerro virgen que exploró en abril el guía de montaña y expedicionario José Dejean ya tiene el aval para ser bautizado con el nombre de Ignacio Lucero.

“La idea fue de Marcos Dell’Agnola, que se hizo amigo de Nacho en la vida. Me contactó, creamos un grupo con mucha gente del ambiente de la montaña, guías, y nos reunimos con la gente de Recursos Naturales Renovables. A todos, incluidos ellos, les pareció una idea fantástica que Ignacio tuviera su montañita”, resume María Fernanda Martínez Thierry, pareja y madre del hijo de Nacho Lucero, quien además es una de las impulsoras de la iniciativa.

“Descubren” un nuevo cerro en el Cordón del Plata y tiene todos los números para llevar el nombre de Ignacio Lucero. Foto: Gentileza José Dejean

Nacho Lucero ya tuvo ceremonias y homenajes en su memoria en Mendoza y también en Nepal, país donde se encuentra la cadena montañosa del Himalaya, y también el Cerro Manaslu. Fue intentando hacer cumbre en este cerro de más de 8.000 msnm que Lucero sufrió un infarto masivo en 2011, seguido por un ACV mientras lo operaban. Y el mismo cerro al que regreso en 2022, tras recuperarse y rehabilitarse.

El guía de montaña José Dejean, quien es parte del grupo que se propuso encontrar un cerro para bautizarlo con el nombre de Nacho Lucero, realizó la flamante exploración entre el 21 y el 26 de abril en el Parque Provincial Cordón del Plata y logró dar con un cerro que, hasta ese momento, estaba inexplorado y virgen.

“Es un cerro de 5.361 msnm, ubicado cerca del Cerro Marucho. En 1957 hubo una expedición al Marucho en la que se consiguió el ascenso por primera y única vez. Y en esa misma expedición pasó inadvertido este 5.000 y que está al sur”, destacó hace unas semanas Dejean a Los Andes, tras la expedición.

“Descubren” un nuevo cerro en el Cordón del Plata y tiene todos los números para llevar el nombre de Ignacio Lucero. Foto: Gentileza José Dejean

La travesía del guía que lo llevó a explorar por primera vez esta montaña comenzó el domingo 21 de abril, incluyó la cumbre el miércoles 24 y llegó a su fin el viernes 26, todo en el mismo mes.

“Desde 1957 y hasta ahora es una zona a la que no pueden acceder los montañistas. Tuve que pasar muchos cerros de más de 4.000 msnm desde el este para hacer la aproximación”, agregó Dejean.

“Descubren” un nuevo cerro en el Cordón del Plata y tiene todos los números para llevar el nombre de Ignacio Lucero. Foto: Gentileza José Dejean

DÓNDE SE UBICA EL FUTURO CERRO LUCERO

Tras confirmarse la muerte de Nacho Lucero y rescatar su cuerpo y el de los otros dos expedicionarios del Cerro Marmolejo (en el límite entre Argentina y Chile a la altura del Valle de Uco mendocino), las muestras de dolor y condolencias no se hicieron esperar.

Y es que Nacho era un personaje muy querido; no solo por sus amigos y familia, sino por toda la comunidad de montañistas. Porque Nacho vivía por y para la montaña -y sumó a esa motivación a su hijo Salvador cuando nació-, por lo que siempre era materia dispuesta para hablar, aconsejar y escuchar de montañismo.

Tras sufrir el infarto masivo y el ACV en Nepal y en 2011, en su primer intento por hacer cumbre en el Manaslu, Nacho regresó a Mendoza. Todo parecía indicar que sus días de montañistas habían llegado a su fin, sobre todo teniendo en cuenta que la rehabilitación psicomotriz sería muy compleja.

Sin embargo, rendirse no estaba entre los planes de Lucero. Y junto a Oro, aquel perro que llegó como un compañero inseparable a la vida de Nacho en su peor momento, regresaron a las alturas. Y, juntos, ascendieron incontables cerros, incluido el Aconcagua en varias oportunidades.

“Descubren” un nuevo cerro en el Cordón del Plata y tiene todos los números para llevar el nombre de Ignacio Lucero. Foto: Archivo Los Andes.

Ya sin Oro -falleció en 2020-, Ignacio Lucero regresó a Nepal para volver a intentar el Manaslu, aunque otros imprevistos volvieron a frustrar sus planes. Antes, en 2021 y durante 90 días, Nacho también había escalado cerros y picos en Alaska y en Pakistán.

El 13 de diciembre del año pasado, el guía fue velado en el Campo de Deportes de la UNCuyo. Y ese mismo día, por iniciativa de Marcos Dell’Agnola y de María Fernanda Martínez Thierry comenzó a tomar forma la idea de bautizar un cerro con su nombre.

“El que posiblemente sea el Cerro Lucero está en el Cordón del Plata. Más allá de lo que mucha gente suele creer, este no empieza en el Cerro Negro y termina en el Cerro Blanco, hay varios más”, explicó Dejean.

“Descubren” un nuevo cerro en el Cordón del Plata y tiene todos los números para llevar el nombre de Ignacio Lucero. Foto: Archivo Los Andes.

En total, la travesía de José Dejean incluyó 80 kilómetros y significó el regreso a una zona de la cadena montañosa en la que hacía más de 65 años no había exploraciones.

Siguiendo la disposición de los cerros dentro de esa zona del Cordón del Plata, se encuentran precisamente el Plata, el Nieverso, el Susin, el Krauer, el Mercedes Beatriz, el Sargento Rodríguez, el cerro Ibáñez, el Guillermo Viero y Punta Chiquita. Hasta hace unos días se consideraba al Cerro Marucho como “el 5.000 más austral de Cordón del Plata”.

“Descubren” un nuevo cerro en el Cordón del Plata y tiene todos los números para llevar el nombre de Ignacio Lucero. Foto: Gentileza José Dejean

No obstante, este cerro recientemente explorado se ubica al sur del Marucho. Y es el que tendría que ser bautizado como “Cerro Lucero” de no mediar inconvenientes.

