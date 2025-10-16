Mercado Pago: cómo reportar una operación sospechosa desde el celular para no caer en una estafa

Las estafas digitales son moneda corriente en este último tiempo. Desde Mercado Pago brindaron una serie de recomendaciones que sirven en el día a día, más allá de su app.

los usuarios de Mercado Pago cuentan con herramientas para fortalecer la seguridad.

Los usuarios de Mercado Pago cuentan con herramientas de seguridad disponibles las 24 horas. El objetico es robustecer la seguridad de la aplicación y reportar operaciones sospechosas.

En la actualidad existen algunas modalidades de estafas digitales como el phishing (mensajes falsos que simulan ser de entidades oficiales), llamadas fraudulentas que buscan obtener datos sensibles, perfiles en redes sociales que prometen duplicar el dinero luego de una inversión inicial, entre otras. Para prevenirlo, es importante contar con todos los métodos de seguridad activos de la cuenta y reportar de inmediato lo ocurrido.

En Mercado Pago, por ejemplo, de manera simple y rápida los usuarios pueden verificar rápidamente que hayan habilitado todas las funciones revisando las tildes verdes. Para eso, deben ingresar a la Central de Seguridad, ubicada en la barra inferior de la app en “Más” y luego “Seguridad”.

Una vez recibida la denuncia, el caso será evaluado por un equipo especializado que tomará las medidas pertinentes. Además, al identificar usuarios fraudulentos, Mercado Pago impide que puedan seguir utilizando la aplicación y, cuando se trata de una cuenta de otra institución, le notifica a la entidad correspondiente.

7 claves para minimizar el riesgo de caer en estafas: