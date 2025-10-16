16 de octubre de 2025 - 23:30

Mercado Pago: cómo reportar una operación sospechosa desde el celular para no caer en una estafa

Las estafas digitales son moneda corriente en este último tiempo. Desde Mercado Pago brindaron una serie de recomendaciones que sirven en el día a día, más allá de su app.

los usuarios de Mercado Pago cuentan con herramientas para fortalecer la seguridad.

Los usuarios de Mercado Pago cuentan con herramientas de seguridad disponibles las 24 horas. El objetico es robustecer la seguridad de la aplicación y reportar operaciones sospechosas.

En la actualidad existen algunas modalidades de estafas digitales como el phishing (mensajes falsos que simulan ser de entidades oficiales), llamadas fraudulentas que buscan obtener datos sensibles, perfiles en redes sociales que prometen duplicar el dinero luego de una inversión inicial, entre otras. Para prevenirlo, es importante contar con todos los métodos de seguridad activos de la cuenta y reportar de inmediato lo ocurrido.

En Mercado Pago, por ejemplo, de manera simple y rápida los usuarios pueden verificar rápidamente que hayan habilitado todas las funciones revisando las tildes verdes. Para eso, deben ingresar a la Central de Seguridad, ubicada en la barra inferior de la app en “Más” y luego “Seguridad”.

Una vez recibida la denuncia, el caso será evaluado por un equipo especializado que tomará las medidas pertinentes. Además, al identificar usuarios fraudulentos, Mercado Pago impide que puedan seguir utilizando la aplicación y, cuando se trata de una cuenta de otra institución, le notifica a la entidad correspondiente.

7 claves para minimizar el riesgo de caer en estafas:

  • Evitá operar mientras estás en una llamada: Si alguien te apura para hacer una transferencia o tomar una decisión urgente, tomate un segundo antes de avanzar.
  • Nunca compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos completos de tarjetas, ya que son personales y ninguna entidad legítima los solicita por redes sociales, correo electrónico, llamadas o mensajes.
  • No responder e-mails ni acceder a enlaces que no provengan de dominios oficiales.
  • Verificar siempre que las cuentas con las que interactúas sean oficiales (deben contar con insignia de verificación en redes sociales).
  • Los sitios web deben empezar con “https” y mostrar el ícono de candado cerrado.
  • Evitar descargar archivos o instalar programas recibidos por e-mail o mensajería.
  • Desconfiar de contactos con mensajes alarmistas, con errores de ortografía o que parezcan demasiado buenos para ser verdad. Además, si necesitás validar si un número de teléfono es realmente un contacto oficial de Mercado Pago, podés validarlo a través del botón de Ayuda 24hs. y haciendo clic en “Contactanos”.

A estas herramientas de seguridad se suman a otras funcionalidades ya disponibles en la aplicación. En 2024, Mercado Pago fue reconocida como la billetera digital más segura del país, destacándose en protección de acceso a la cuenta, gestión de sesiones activas y trazabilidad de operaciones.

