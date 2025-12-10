10 de diciembre de 2025 - 17:00

Mendoza se afianza entre las mejores ciudades para vivir en Argentina, según un ranking de la UBA

La provincia obtuvo una puntuación de 3,34 en el Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) 2025, conservando su posición privilegiada.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) 2025, un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA que evalúa los principales conglomerados urbanos del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lidera el ranking. No obstante, Mendoza se consolidó como la segunda mejor ciudad, manteniendo su destacada posición.

El informe, que seleccionó a los principales centros urbanos basándose en los avances en sostenibilidad, tecnología y desarrollo institucional, situó a Mendoza justo detrás de CABA. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo 3,65 puntos, consolidando su liderazgo. Por su parte, Mendoza alcanzó 3,34 en una escala de 0 a 5.

Mendoza mantuvo su posición respecto al año anterior, al igual que Córdoba y Rosario, y registró ligeros aumentos en su puntaje general. Tras Mendoza, el ranking continuó con Córdoba (3,25), San Miguel de Tucumán (3,17) y Rosario (3,16).

El IGEC 2025 es desarrollado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La metodología utilizada se basa en el análisis de cinco dimensiones estratégicas para diagnosticar el desarrollo de cada ciudad: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. Estas dimensiones se desglosan en 31 variables representativas y 159 indicadores.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, explicó que el propósito del IGEC es establecer un diagnóstico cuantitativo y cualitativo de cada ciudad, buscando comprender sus fortalezas y debilidades para orientar la elaboración o revisión de políticas públicas que favorezcan el desarrollo armónico y sostenible.

El índice busca consolidarse como un instrumento de referencia para medir la sostenibilidad urbana y guiar la agenda de ciudades inteligentes en los principales conglomerados del país. La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA destacó que el IGEC se enfoca en que las agendas urbanas sean personalizadas, ya que si bien las ciudades tienen problemáticas comunes, cada una posee características distintivas que deben atenderse.

