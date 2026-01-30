Mendoza incorpora la perspectiva de género en un sector "históricamente masculinizado": en qué consiste

La Dirección de Género y Diversidad de la Provincia de Mendoza y Agua y Saneamiento Mendoza S.A. ( AYSAM ) firmaron un Convenio de Colaboración Técnica con el objetivo de incorporar de manera progresiva y estructural la perspectiva de género y diversidad en el sector de agua y saneamiento, un ámbito históricamente masculinizado.

El acuerdo fue suscripto por el presidente de AYSAM, Humberto Mingorance , y la subdirectora de Género y Diversidad, Fernanda Urquiza , en el marco del Programa de Optimización y Expansión de los Servicios de Agua Potable en la provincia , reafirmando el compromiso del Estado provincial con políticas públicas orientadas a la igualdad, la inclusión y la prevención de las violencias por motivos de género . También participaron de la firma el gerente general de AYSAM, Darío Hernández , y la gerente de Recursos Humanos, Verónica Paoloni .

Desde la Dirección de Género y Diversidad destacaron que el convenio permitirá transversalizar el enfoque de género dentro de una empresa estratégica para la comunidad mendocina, no solo en su estructura interna, sino también en su relación con la ciudadanía y los territorios donde se desarrollan las obras.

En ese sentido, Fernanda Urquiza subrayó que “la firma de este convenio es muy importante y única en el país, ya que habilita a que las personas, sean mujeres o de la comunidad, puedan alcanzar una autonomía progresiva, especialmente en el acceso a salidas laborales”. Además, remarcó el compromiso del Gobierno provincial con capacitaciones que apuntan a fortalecer la inclusión de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social .

Por su parte, el gerente general de AYSAM, Darío Hernández, explicó que el acuerdo se inscribe dentro de un programa integral de fortalecimiento de obras de infraestructura de agua y saneamiento, financiado por FONPLATA , con una inversión de 75 millones de dólares . “Estas obras incluyen plantas potabilizadoras y ampliación de redes, y en ese contexto se diseñó un programa de inclusión de género y diversidad que contempla tanto acciones internas en la empresa como acciones externas dirigidas a las comunidades beneficiarias, como el Gran Mendoza y San Rafael”, detalló.

image

Un trabajo integral con impacto institucional y comunitario

En el marco del convenio, AYSAM asumió el compromiso de elaborar un Plan de Género y Diversidad, implementar protocolos específicos, desarrollar campañas internas de sensibilización, realizar capacitaciones sobre nuevas masculinidades destinadas a mandos medios, talleres de liderazgo y empoderamiento para trabajadoras y cursos técnicos comunitarios orientados a mujeres, con prioridad para quienes hayan atravesado situaciones de violencia.

Al respecto, la gerente de Recursos Humanos, Verónica Paoloni, destacó que el acuerdo fortalece el trabajo que la empresa venía realizando de manera incipiente. “Este convenio nos da herramientas y respaldo institucional para crecer en políticas de género y diversidad, tanto a nivel interno como en el trabajo con las comunidades beneficiarias de las obras, promoviendo el desarrollo de habilidades y la concientización sobre la temática del agua”, señaló.

Por su parte, la Dirección de Género y Diversidad actuará como organismo técnico de acompañamiento y supervisión, brindando asesoramiento especializado, participando en la revisión de planes y protocolos, colaborando en el diseño de capacitaciones y articulando con municipios para la implementación de acciones territoriales dirigidas a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+.

El convenio, con una vigencia inicial de cuatro años, representa un paso concreto hacia una gestión pública más inclusiva, alineada con los derechos humanos y con las necesidades reales de las y los trabajadores y de la comunidad mendocina en su conjunto.