Mendoza es una de las provincias con mejor vacunación en niños menores de dos años

Mendoza es una de las provincias con mejor cobertura de vacunación en niños pequeños, menores de dos años.

Supera la media nacional en alrededor de 10% según el caso y se posiciona entre las provincias con mejor alcance. Los datos se desprenden de un informe elaborado por Unicef y la Sociedad Argentina de Pediatría con estadísticas de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. Se toma información entre 2015 y 2020, punto en el que hay que señalar que la pandemia de Covid implicó un descenso generalizado en el acceso, a nivel mundial, nacional y por ende provincial.

Antes del año de vida, tanto en DPT3 como en la vacunación antipoliomielítica, Mendoza es la tercera y la quinta provincia respectivamente con mayor cobertura, detrás de San Luis y Tucumán, las dos primeras en ambos casos.

Se encuentra incluso muy alejada de la media nacional. Para DPT3 la cobertura de Mendoza es 96,5% mientras que en el país es de 86,2%.

En el caso de Polio, a nivel local se llega a la misma proporción mientras que la media argentina es de 84,7%.

En el segundo año de vida, la cobertura de vacunación PCV13 refuerzo de Mendoza es 94,6%, también se ubica tercera y el promedio nacional es de 81%.

En el mismo segmento, la cobertura de vacunación SRP1 ubica sexta a Mendoza con 95% mientras que la media nacional es de 88,1%.

Incluso la vacunación antigripal tiene en la provincia mayor alcance que en otras en chicos menores de 2 años: 80,3% (y es la quinta jurisdicción con mayor llegada) mientras que en el país es de 64,1%.

Baja con la pandemia

Sin embargo, los datos son hasta 2020, luego de lo cual la pandemia afectó el acceso. De hecho, mucho han advertido entidades médicas tanto a nivel nacional como mundial sobre esta problemática, algo que desde la dirección de Inmunizaciones de la provincia han tomado con relatividad: en bebés esto ha impactado en menor medida en Mendoza aunque sí lo hizo en chicos en edad escolar ya que no iban al colegio, donde se desarrolla gran parte de la campaña. Sin embargo, ya el año pasado aseguraban haber avanzado bastante en la recuperación.

“En los menores de 15 meses las coberturas no han sido tan golpeadas, sí ha sido más resentida la vacunación en el contexto escolar y cuando volvieron las clases se priorizó vacunar a las chicos de 5 años ya que ahí tenes especialmente la vacuna contra el sarampión, la triple viral y estamos en una situación de alerta en la región de las Américas”, explicó la directora del área, Iris Aguilar.

“Pospandemia las vacunas han bajado en todo el mundo y obviamente también en la provincia”, agregó. De todas formas, dijo que aún no se está a los niveles de pre pandemia.

Cobertura de vacunación heterogénea en el país

Según la SAP y Unicef, “las coberturas de vacunación en el primer año de vida (DPT3 y Polio3) en promedio entre los años 2015 y 2020 fueron heterogéneas en las diferentes jurisdicciones del país y se registran hasta 20 puntos de diferencia entre los extremos”, apunta el informe. Las coberturas al año de vida evidencian brechas más amplias entre jurisdicciones, de hasta 30 puntos. Los especialistas lo atribuyen en gran medida a que durante el primer año de vida los controles médicos de los bebés son más asiduos y es más fácil impulsar la vacunación.

“Estaba planificada una campaña de sarampión, rubéola y paperas y se ha agregado polio debido a la situación de vulnerabilidad por el descenso de coberturas, para que sean óptimas tienen que ser homogéneas y si tenemos nosotros mejores coberturas pero otras provincias no, digamos que no es lo deseable”, refirió la especialista.

Descenso de cobertura de vacunación en niños

“El impacto de la pandemia por Sars-CoV-2 sobre las coberturas de vacunación fue muy significativo en todos los grupos etarios. En 2020 se registró un descenso promedio de 10 puntos en las coberturas nacionales de vacunación de todas las vacunas respecto al promedio 2015-2019. En el año 2020, ninguna vacuna del Calendario nacional de vacunación (CNV) ha superado un valor del 80% de cobertura a nivel nacional, lo que implica un incremento sustancial de individuos susceptibles que, acumulados con los susceptibles de años previos, generan un escenario que predispone y favorece la aparición de brotes, reemergencia o reintroducción de enfermedades prevenibles por vacunación (EPV) que se encuentran controladas o eliminadas en nuestro país”, sostiene el informe.

Según datos de la dirección de Inmunizaciones de Mendoza, durante 2020 se redujo en promedio un 8% la cobertura de vacunación, en particular en chicos del segmento que se vacuna en las escuelas, quienes tenían 5 años -ya que se coloca al ingreso escolar- y a los 11 años, en sexto grado. En 2020 además, por el aislamiento y el temor y desconocimiento al Covid, la gente casi no salía y se redujo drásticamente la asistencia a los vacunatorios. A mediados de 2020, las autoridades provinciales estimaban que unos 46.000 chicos mendocinos no habían recibido la vacunación obligatoria en los colegios. Sin embargo, Aguilar sostuvo que ese 8% no era de tanto impacto y que en 2021 se recuperó ya que la gente comenzó a asistir masivamente a vacunar a sus hijos a lo que se sumó que se retomó la campaña escolar.

“En Mendoza, donde más se ha resentido es en la vacunación escolar por razones obvias y ahora estamos con una estrategia de recuperación de esquemas”, apuntó Aguilar.

Explicó que ahora la gente circula con normalidad y hay mayor afluencia de los padres de los niños para vacunarse.