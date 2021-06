Mendoza, entre las tres provincias argentinas con más consultas por aborto

Mendoza es la tercera provincia que presenta más interés en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En tanto, la edad promedio de las personas que consultan es de 27 años. Aseguran que la mayoría de quienes tienen interés terminan por concretarla.

Esto se desprende de lo informado por la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación en relación a las consultas recibidas por provincia a través de la línea 0800 Salud Sexual. A través de ella pueden satisfacerse inquietudes o buscar asesoramiento, tanto por IVE como por la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), vigente antes que la primera.

Entre el 24 de enero y el 28 de febrero el 0800 registró que desde Mendoza se recibieron 267 llamadas, todas de mujeres. La información se consigna en el informe 129 de la Cámara de Senadores de la Nación, en el que desde el área sanitaria y a lo largo de casi 1.000 páginas, se responden preguntas de los legisladores.

Responsables del área, a cargo en el Ministerio de Salud mendocino, detallaron que en general no se produce un desgranamiento, es decir que las personas que consultan suelen concretar la práctica. Sin embargo, el ministerio local no tiene información sobre cuántas IVE se han realizado desde la implementación de la normativa.

Desde el área aclaran que se está trabajando en ello y explican que, dado que cualquier efector o centro de salud puede dar respuesta a quien lo solicite, se hace más difícil reunir los datos que cuando se hacía la ILE de manera más centralizada.

La Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo entró en vigencia el 24 de enero luego de ser aprobada el 30 de diciembre pasado en el Congreso. La norma establece que el Estado debe brindar a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar las herramientas para acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, además de atención postaborto.

Por población

El distrito con más inquietudes es la provincia de Buenos Aires, desde donde hubo 1.070 llamadas, mientras que el segundo es Salta con 383. Quedan bastante lejos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 172 y más aún de la quinta provincia con más consultas, Tucumán con 151 llamados. El resto tienen menos de 100 consultas.

Pero lo cierto es que para tener un impacto real de la situación hay que hacer un cruce de acuerdo a la magnitud de la población, ya que en estas tres provincias es muy distinta. Si se considera esto, Mendoza queda en segundo lugar entre las cinco con más contactos en ese periodo.

Salta tiene 1.441.988 habitantes, es decir que se hizo una llamada cada 3.764 habitantes. Desde Mendoza, con 2.010.363 residentes, se realizó una llamada cada 7.529.

En Tucumán viven 1.714.487 personas y surgió un contacto cada 11.354 de ellas. La provincia de Buenos Aires tiene 17.709.598 habitantes, lo que implica una consulta cada 16.551 habitantes. Y CABA, con 3.078.836 ciudadanos, hizo una cada 17.900.

“La línea 0800 222 3444 de Salud Sexual es una estrategia clave para el acceso a la práctica de la interrupción del embarazo, teniendo en cuenta que es confidencial, gratuita y que contiene, informa y orienta en el marco de derechos sexuales y reproductivos desde 2010 a toda la población”, informaron desde Nación ante la consulta de los legisladores. Agregaron que el servicio de atención 0800 Salud Sexual es un espacio de consulta, tanto para la población como para los equipos de salud sobre salud sexual y reproductiva.

De acuerdo a los datos suministrados entre el 24 de enero de 2021 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.610) y el 28 de febrero de 2021 (fecha del procesamiento de la información), la línea recibió 4.076 llamados. De ellos surgieron 2.543 secuencias IVE/ILE. De estas, 2.482 (98%) fueron consultas menores a 15 semanas de edad gestacional y las restantes 61 (2%) fueron consultas de 15 semanas o más.

Personas con hijos

La edad promedio de las interesadas fue de 27,3 años y es aproximadamente el rango en el que se mueve el resto de las provincias. El promedio más bajo lo registra Neuquén, con 22,8 años, pero desde donde se recibieron sólo cuatro llamadas en ese periodo. El registro máximo de edad promedio se da en San Luis.

Para explicar el dato, quienes trabajan en los abordajes explican que, si bien por la práctica también pueden consultar adolescentes en general, son pocas las que llegan. Lo atribuyen a que ha bajado mucho la tasa de embarazo adolescente, en gran medida por la implementación de medidas de resguardo, consultorías y educación sexual, aunque esta es bastante pobre en los colegios y más en pandemia.

“Lo más frecuente es que sean personas que ya tienen hijos y con situación económica inestable”, expresó una fuente del Ministerio de Salud local. Subrayan que en todos los efectores y centros de salud las pacientes encuentran respuestas, como establece la norma. Pero, por otra parte, sostienen que la creación de estos equipos periféricos hace más difícil la recolección de datos. Aseguran que tener esta información es una prioridad a la que están abocados.

Por otra parte, la ley establece que aquellos médicos que no quieran realizar la práctica pueden manifestar objeción de conciencia y a partir de esto debe buscarse otro profesional que la concrete. Al respecto, se informó que no existe un registro de cuántos médicos la han manifestado pero dijeron que no han sido muchos.

La norma

La normativa establece que la asistencia debe cumplimentarse dentro de los 10 días posteriores a la solicitud y puede realizarse hasta la semana 14 de gestación. Se hace mayormente en forma ambulatoria, en atención primaria y es gratuita.

Salvo excepciones, lo habitual es que se indiquen comprimidos -se usa Misoprostol- que la persona gestante se aplica en el domicilio. Esto luego de una evaluación médica previa, por indicación del equipo médico y con un seguimiento posterior.

Involucra a los centros de salud con servicios de Salud Reproductiva y Ginecología y se entrega la medicación a aquellas mujeres que cumplan con los requisitos que exige la ley.

Fuera del plazo de 14 semanas de gestación, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo sólo si fuere resultado de una violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante (sería ILE).

Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad para ejercer el derecho. En tanto, las menores de 16 años ejercerán el derecho dentro del marco legal vigente. Esto incluye lo determinado en el artículo 26 del Código Civil y Comercial: “La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico”.

Además se garantiza cobertura total, integral y gratuita por parte del sector público de la salud, las obras sociales, prepagas y prestadores en general.