Mendoza en fase 1: casi nulo movimiento en el Centro y pocos comercios adaptados para el “pase y lleve”

La cuarentena estricta de nueve días anunciada la semana pasada por el presidente Alberto Fernández durará hasta el próximo lunes y se retomará solo para los días sábado 5 y domingo 6 de junio. Si bien algunos trascendidos aseguran que el Gobierno nacional avalúa extender las medidas, el gobernador Suárez adelantó que en nuestra provincia la fase 1 durará “inexorablemente” los días detallados en el DNU.

Este miércoles los comerciantes, sobre todo los considerados no esenciales, tuvieron la prueba de fuego en el primer día hábil de la fase 1. El Centro mendocino mostró poco movimiento pese a que muchos negocios se adaptaron para atender bajo el sistema “pase y lleve”.

Sin embargo, y resignados al poco movimiento por las restricciones, otro grupo grande de comerciantes céntricos decidieron no abrir sus puertas y la peatonal, la zona de persas y calles siempre con mucha actividad lucen casi desérticas.

El Centro en fase 1. Orlando Pelichotti / Los Andes

Algunos comercios no esenciales están trabajando en sus locales para entregar pedidos de ventas realizadas por plataformas digitales: como redes, o mensajes de whatsapp. Otros, aunque tienen permitido vender usando el “take away”, con los cafés y restaurantes, la mayoría decidió no abrir.

El panorama en los centros de los departamentos es un poco más alentador para los comerciantes, ya que los vecinos están consumiendo en comercios de cercanías.

El Centro en fase 1. Orlando Pelichotti / Los Andes

Comercios esenciales en Mendoza

El DNU 334, exceptúa por ejemplo a estaciones de servicio, supermercados, mayoristas y almacenes. También podrán trabajar, dentro del horario estipulado, veterinarias y locales dedicados a productos de limpieza. Además de, obviamente, las farmacias.

Otras actividades exceptuadas del cierre son: la obra pública, los servicios funerarios, la recolección de residuos, el mantenimiento de los servicios básicos (como electricidad, luz, agua y comunicaciones) y el reparto de mercaderías.

En el caso de urgencias médicas, no habrá horarios restrictivos, pero los turnos médicos dados deberán reprogramarse.

Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti Orlando Pelichotti | Orlando Pelichotti

Los locales gastronómicos como cafés, bares y restaurantes permanecerán cerrados al público, pero podrán utilizar el sistema de delivery para que el impacto en la recaudación no sea tan fuerte. El turismo interno tampoco podrá operar estos nueve días como lo venía haciendo.

En lo que concierne a los locales de cercanía -dentro de los rubros no esenciales-, es decir en los barrios, podrán atender sólo hasta las 18, para hacer entregas de compras hechas con anterioridad. Incluye rubros como indumentaria, librería, repuestos, mueblerías, etc. Los shoppings, centros comerciales y lugares de gran concentración no abrirán sus puertas.

El Centro en fase 1. Orlando Pelichotti / Los Andes

“El comercio no contagia”

Volviendo a la situación del comercio, desde la CAME lanzaron la campaña “El comercio no contagia”, al sostener que los locales y quienes atienden “brindan un ámbito seguro para realizar las compras cotidianas, ya que cumplen con las medidas de seguridad sanitarias”.

“El objetivo es generar conciencia de la necesidad de mantener los comercios abiertos, trabajando, y que no se restrinja su actividad. De esta manera, se contribuye a mantener el empleo de muchas personas”, destacaron mediante un comunicado.

Además, pidieron al conjunto de comerciantes del país que se unan a la campaña nacional y que se siga demostrando “que con responsabilidad, cuidado y determinación el comercio seguirá siendo uno de los sectores más pujantes para volver a crecer”.