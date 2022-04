Mendoza analiza si sigue o no la tendencia de otras provincias a dejar de usar el barbijo

Las provincias de San Juan y Buenos Aires dieron el primer paso en dejar de exigir el uso obligatorio de barbijo, una de las primeras medidas que se tomó hace dos años con el inicio de la pandemia por Covid-19. Si bien se espera que Mendoza sea una de las siguientes en adoptar esta decisión, debido a que fue pionera en la quita de restricciones en todo el país, el Ministerio de Salud provincial no dio indicios de ello y aseguró que es un tema “que está en estudio permanente”.

Después de que Nación anunciara la eliminación del distanciamiento social, la disposición de San Juan y provincia de Buenos Aires de no exigir el uso de barbijo en espacios cerrados abrió el juego y el debate para el resto del país. Mendoza no fue la excepción, y rápidamente se dispersaron los rumores de un inminente anuncio oficial al respecto. Es que durante toda la pandemia Mendoza se caracterizó como una de las provincias más “libres” en cuanto a las restricciones, incluso a veces a contramano de lo que indicaba el gobierno nacional.

En ese contexto, fuentes del Ministerio de Salud de Mendoza aseguraron a Los Andes que todavía no hay una decisión al respecto, y que “es un tema que está en estudio permanente”. Sin embargo, la ministra de Salud, Ana María Nadal, expresó que “Mendoza ha sido una de las provincias que más se ha resistido a las restricciones impuestas. Fuimos los primeros en avanzar con el uso optativo en las escuelas y seguramente en los próximos días el gobernador anunciará esta medida”, según declaraciones publicadas por Sitio Andino. Incluso, la ministra aclaró que “se mantiene la recomendación de usarlo como medida preventiva, sobre todo en adultos mayores”, ya que “hay muchos casos de enfermedades respiratorias estacionales”.

Por lo pronto, en el plano nacional, se espera que con el correr de los días más provincias se sumen a la medida de dejar de exigir el uso de barbijo en espacios cerrados; algo que ya se dejó de hacer en la mayoría de las escuelas. Si bien los antecedentes de Mendoza marcan que siempre fue una de las primeras en liberarse de las restricciones, en esta ocasión todavía permanece la expectativa de una decisión al respecto.

“NO ES LA MEJOR IDEA”

Para el doctor Mariano Garavaglia, desestimar el uso de barbijo sería “una medida más política que sanitaria”, ya que “en este momento, con una variante nueva mucho más contagiosa que Ómicron, desde el punto de vista sanitario no es la mejor idea”. La referencia es por la nueva variante “XE” de Covid-19, una recombinante entre la BA.1 (la original) y BA.2 (la llamada “ómicron silenciosa o sigilosa”) de Ómicron; que ya produjo un aumento significativo de casos en Asia y Europa, y que es conocida como “la cepa más contagiosa” hasta el momento.

“En este contexto, dejar de usar el barbijo por una decisión política, no me parece razonable”, aseguró el Dr. Garavaglia, a la vez que explicó los beneficios de continuar con el uso del barbijo: “Si no usamos barbijo vamos a tener mucha más circulación viral, sin dudas”. Pese a esto, el médico opinó que las autoridades de gobierno “tienen pensado no usar más barbijos a partir de mayo, y creo que esa decisión no va a cambiar”.

En cuanto a las demás enfermedades respiratorias, además del Covid-19, Mariano Garavaglia manifestó que “si al barbijo lo usas bien, es un golazo, definitivamente te protege y no sólo de Covid-19, sino también de todo tipo de enfermedades respiratorias”. Sin embargo, consideró: “El barbijo tuyo protege al otro, no a vos; entonces lamentablemente esto no funciona si no lo usamos todos”. “Tiene que ser un hábito colectivo, porque este hábito individual no sirve para nada”, concluyó.