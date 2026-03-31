Mendoza con alerta naranja por tormentas eléctricas y caída de granizo: qué zonas afectará y a qué hora

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 22°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

En Mendoza se anticipa una caída de la máxima este miércoles 25, con inestabilidad en el noreste provincial durante la noche. Sin embargo, para la madrugada rige una alerta naranja por fuertes tormentas y actividad eléctrica, con caída de granizo en varios sectores para esta noche y la madrugada de este miércoles. El detalle del tiempo.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica nubosidad parcial con descenso de la temperatura. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 22°C, con vientos fuertes del sector sur. Para el noreste provincial se espera inestabilidad. En la cordillera se anuncia poca nubosidad.

Por otro lado, este martes se incrementa la intensidad de las tormentas con lluvias, actividad eléctrica, viento y caída de granizo por sectores, durante la noche, que se prolongarán hasta la madrugada de mañana. La alerta naranja afectaría Gran Mendoza, Valle de Uco, zona Este y Sur provincial.