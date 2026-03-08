Mendocinos y turistas disfrutan el Acto Central de la Vendimia

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que el Acto Central de la fiesta se iniciaría a las 21, hora en el que se dio inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, desde las 18 estuvieron las puertas abiertas al público, que de a poco fueron poblando las gradas.
Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra.
08-03-2026 21:12
A las 21 los locutores dieron inicio oficial al acto central de Vendimia
Tal como estaba previsto, a las 21 se dio el saludo inicial y comenzó la presentación formal de cada candidata departamental que aspiran a la corona de Reina Nacional de la Vendimia 2026
El color de las hinchadas de Vendimia en las gradas
Mientras tanto, las gradas no solo se fueron llenando de gente sino también de color gracias a las pancartas, carteles, vinchas o remeras de los fanáticos de cada reina departamental.
Advertencia sobre los cerros
Aunque no está prohibido asistir a los cerros, las autoridades pidieron suma precaución para aquellos que quieran asistir a ver el espectáculo desde ese lugar. Se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, ya que allá arriba las temperaturas suelen ser más bajas.
En caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, se comunicará inmediatamente.
