Mendocinos y turistas disfrutan el Acto Central de la Vendimia

Embed - Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 - “90 COSECHAS DE UNA MISMA CEPA” El teatro griego Frank Romero Day ya vive el espectáculo que celebra los 90 años de Vendimia.

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que el Acto Central de la fiesta se iniciaría a las 21, hora en el que se dio inicio al espectáculo de la Fiesta de la Vendimia. Sin embargo, desde las 18 estuvieron las puertas abiertas al público, que de a poco fueron poblando las gradas.

Al término del acto central se elegirá a la nueva Reina Nacional de la Vendimia y, posteriormente, se realizará el concierto de Luciano Pereyra.

Live Blog Post A las 21 los locutores dieron inicio oficial al acto central de Vendimia Tal como estaba previsto, a las 21 se dio el saludo inicial y comenzó la presentación formal de cada candidata departamental que aspiran a la corona de Reina Nacional de la Vendimia 2026 Acto Central de la Vendimia 2026 Tras las tormentas, el teatro griego abrió para la previa del Acto Central de la Vendimia 2026 Ramiro Gómez / Los Andes El color de las hinchadas de Vendimia en las gradas Mientras tanto, las gradas no solo se fueron llenando de gente sino también de color gracias a las pancartas, carteles, vinchas o remeras de los fanáticos de cada reina departamental.

Acto Central de la Vendimia 2026 Las hinchadas de cada candidata departamental coparon las gradas del teatro griego Frank Romero Day con pancartas, carteles y fotos de sus favoritas en la previa del Acto Central de la Vendimia. Ramiro Gómez / Los Andes Advertencia sobre los cerros Aunque no está prohibido asistir a los cerros, las autoridades pidieron suma precaución para aquellos que quieran asistir a ver el espectáculo desde ese lugar. Se sugiere llevar calzado adecuado, paraguas o pilotos y abrigo, ya que allá arriba las temperaturas suelen ser más bajas.

En caso de tener algún cambio de último momento en los pronósticos, se comunicará inmediatamente.