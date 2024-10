Mendocino baleado en Chile: por qué Estación Central es “zona roja” y recomiendan evitarla

Tras el caso del turista mendocino baleado durante un intento de robo en las cercanías del Mall Plaza Alameda en Chile, se despertó nuevamente la preocupación y las advertencias entre los residentes y visitantes sobre el peligro de Estación Central, zona conocida en Santiago por el comercio a bajo precio.

Hace tiempo que la comuna, al igual que Maipú o Cerrillos, fue catalogada como una “zona roja” por el aumento significativo en la inseguridad y la criminalidad. En el caso que se registró el martes por la tarde, la víctima, un hombre mendocino, fue atacado cuando se retiraba del centro comercial junto a su familia. Lo interceptó un delincuente armado que descendió de otro vehículo y, al intentar escapar, el turista recibió un disparo en el brazo derecho.

El turista argentino estaba de compras con su pareja e hijo adolescente. Foto: Gentileza.

Este es solo uno de los muchos delitos que ocurren en Estación Central todos los días, un lugar donde muchos turistas suelen ir para realizar compras en sus malls y comercios con productos a bajos precios.

PREOCUPA LA INSEGURIDAD EN ESTACIÓN CENTRAL

Estación Central fue declarada una “zona crítica” por la Municipalidad debido a la crisis de inseguridad que se intensificó en los últimos años. El alcalde Felipe Muñoz señaló hace un tiempo en un programa matutino que el “65% de los delitos de Estación Central se concentran en ocho cuadras a la redonda, precisamente en el sector donde se encuentran los terminales de buses y las estaciones de trenes”, una zona con alta concentración de comercio y tránsito de personas. Este entorno facilitó el auge del comercio informal y la comisión de delitos como robos, hurtos y violencia.

En el primer trimestre de 2023, se registraron 2.852 delitos en Estación Central, incluyendo varios homicidios, robos con intimidación y hurtos, según cifras de la municipalidad y la fiscalía. Estos números llevaron a las autoridades locales a solicitar la intervención de personal militar para reforzar la seguridad en el área.

Estación Central, un lugar a evitar. Gentileza: Aton Chile.

La directora de la Dirección de Seguridad Pública de Estación Central, María Olga Letelier, detalló que el aumento de violencia en la zona se debe a los migrantes: “Los delitos son mucho más violentos, y eso ha ido aumentando, lamentablemente, con la criminalidad de migrantes. En términos de nacionalidad, nosotros tenemos, de acuerdo a los datos duros, que el 37% de los delitos que ocurren en la comuna son ejecutados por migrantes. Pero de ese 37%, son los más violentos”, comentó y precisó que los delitos son ejecutados, principalmente, por “venezolanos, colombianos y dominicanos”.

Ante el hecho de inseguridad, muchos usuarios de las redes recomiendan no ir a esa zona, a pesar de ser un lugar atractivo para las compras: “Lo único efectivo para no tener este tipo de situaciones, es estar encerrado, no hay otra alternativa”, comentó un residente del lugar en internet, “Lamentable lo ocurrido con este Sr y su familia, pero deben informarse sobre los barrios más peligrosos del centro de Santiago y no arriesgarse a terminar baleado! Estación Central, Bellavista, entre otros, son sectores a los cuales no deben ir!”, comentó otro.