Medida nacional por 48 horas: los comercios que estarán cerrados y los que podrán abrir

En el marco de las Fiestas Patrias en Chile , del jueves 18 y viernes 19 de septiembre , gran parte del comercio deberá cerrar sus puertas , por lo que afectará a los argentinos que quieren viajar al vecino país en plan de compras.

Según establece la medida N° 19.973, el cierre comercial comenzará a regir desde las 21.00 del miércoles 17 y se extenderá hasta las 06.00 del sábado 20 , con la única excepción de ajustes en la rotación de turnos.

El incumplimiento puede generar multas : desde 346.325 pesos chilenos (361 dólares) para micro y pequeñas empresas, hasta 1.385.300 pesos chilenos (1.443 dólares) por cada trabajador afectado en grandes compañías. Además, la sanción incluye el cierre inmediato del local .

Mall Costanera Center

Para reforzar la norma, la Dirección del Trabajo recibirá denuncias online y desplegará un operativo de fiscalización con controles aleatorios en todo el país.

Los locales que sí pueden abrir en las Fiestas Patrias de Chile

No todos los comercios estarán cerrados. Según aclaró la Dirección del Trabajo, podrán funcionar con normalidad durante el feriado:

Restaurantes.

Pubs y discotecas.

Cines y espectáculos en vivo.

Farmacias de turno.

Expendios de combustible.

Tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el local.

Pequeños comercios de barrio, siempre que sean atendidos por sus dueños o familiares.

Cabe recordar que rige el descanso bianual: quienes trabajaron en las Fiestas Patrias de 2024 deberán descansar este año.

Chile

Así, entre la conmemoración de la Primera Junta Nacional de Gobierno y las Glorias del Ejército, las Fiestas Patrias (el fin de semana del 18 al 21 de septiembre) se presentan como una oportunidad para que los chilenos disfruten de un fin de semana largo con la tranquilidad de que sus derechos laborales están garantizados por ley, así como el impulso al turismo fuera de su país, como aquellos que llegan a países cercanos como Argentina.