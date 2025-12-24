Médicos mantenían a un bebé en observación porque sus padres tienen tuberculosis, pero entró la abuela y se lo llevó

El bebé estaba internado bajo observación en el Hospital Posadas porque sus padres tienen tuberculosis. Tras horas de tensión y el cierre total del hospital, las cámaras revelaron que una mujer lo retiró sin que nadie se diera cuenta.

Discutió con los médicos, se llevó un bebé recién nacido y la descubrieron por las cámaras.

Momentos de extrema tensión se vivieron este martes al mediodía en el Hospital Posadas, ubicado en la localidad de El Palomar, partido de Morón. El centro de salud activó un protocolo de emergencia tras detectarse la desaparición de un bebé recién nacido de la sala de neonatología, lo que obligó a clausurar los accesos y revisar exhaustivamente a cada persona y vehículo que intentaba abandonar el predio.

El menor permanecía internado bajo vigilancia médica debido a un contexto sanitario complejo: ambos padres padecen tuberculosis. Si bien los primeros informes indicaban que el bebé había dado negativo para la enfermedad, el equipo médico mantenía al niño en observación a la espera de resultados finales para garantizar su seguridad antes de otorgar el alta definitiva.

“El nene había negativizado la tuberculosis, pero faltaban estudios ”, explicaron voceros del Ministerio de Salud de la Nación.

Tras horas de búsqueda interna e incertidumbre, las autoridades del hospital recurrieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes fueron contundentes: una mujer adulta había ingresado a la sala, tomado al bebé y abandonado el establecimiento.

Posteriormente se identificó a la responsable como la abuela del menor. Según trascendió, la mujer había mantenido una fuerte discusión previa con los profesionales del Posadas. Ante la negativa de los médicos de entregarle al niño hasta completar los protocolos, la mujer habría amenazado con llevárselo por su cuenta, acción que finalmente concretó eludiendo los controles.

Una vez identificada la responsable y su domicilio, un equipo interdisciplinario de asistentes sociales y profesionales de salud se desplazó hacia la vivienda. Tras realizar la verificación correspondiente, las autoridades confirmaron que el menor fue hallado en buen estado de salud.