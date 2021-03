Mayra I: la reina de la Vendimia renueva su mandato y afronta proyectos turísticos y solidarios

Llegó el día en el que Mayra Tous (23) pasará a la historia por ser la primera soberana del siglo XXI en reinar dos años seguidos, luego de que así lo decidieran las autoridades provinciales, tras anunciar que este año la Vendimia sería en formato audiovisual y sin elección de soberanas. El único antecedente es el de Clementina Herrera, Reina Provincial de la Vendimia 1955, quién siguió su mandato en 1956, tras la suspensión de la fiesta por problemas económicos. Pero hay otro dato curioso: la otra reina que tuvo la oportunidad de continuar su mandato por dos años fue Nora Stocco, reina de 1985. Pero decidió abdicar y desde ese año tomó la corona nada menos que Roxana Tous, tía de la actual soberana.

En cuanto a Mayra, tras recibir la propuesta por parte de Mariana Juri (ministra de Turismo y Cultura de Mendoza), la Reina Nacional de la Vendimia decidió aceptar. Antes de hacerlo, habló con su familia, que le sugirió “que estuviera segura de la decisión que iba a tomar”, porque implicaba “frenar un poco las cosas que una quiere hacer en lo personal”.

Así, Mayra asegura que toma esta oportunidad “con el deseo de realizar todo para lo que me preparé, aprovechar lo que sé y estudié para promocionar a Mendoza y ayudar en lo solidario”.

Ella sabe que está viviendo una situación única y, por eso, reconoce que pasó la última semana “viviéndola con mucha intensidad”. Después de casi un año, estuvo “a full con actividades y yendo a todas partes a promocionar lo que va a ser esta Vendimia audiovisual, que promete mucho. Va a ser una gran producción”

Desde noviembre, integra el equipo de trabajo que se encargó de organizar los microeventos que habrá hoy, en toda la provincia, para disfrutar de “Historias de Vendimia”, el especial audiovisual que tomará el lugar del Acto Central.

“Estuve ocupándome de los Puntos Vendimia, tratando de que se sumen más lugares porque los que ya estaban se llenaron”, precisa.

Redes y propuestas laborales

A lo largo de 2020, Mayra supo sacar provecho a las redes sociales, descubriendo que por allí podía estar en contacto con el “pueblo”, algo que no había podido vivir debido a la pandemia y a las distintas restricciones que estuvieron vigentes gran parte del año.

“Desde el principio, cuando fui candidata de El Peral, empecé a usar las redes, a dar información de los distritos que no tenían candidatas. En época de Vendimia no tenía mucho tiempo para las redes, pero me ayudaban mis amigas y la gente de prensa de la Municipalidad de Tupungato”, comparte.

Poco a poco, los seguidores fueron creciendo y allí surgió el desafío. “Me dije: ‘¿para qué quiero estos seguidores si no es para educar y hacer cosas que tengan sentido?’”, indica.

Con la apertura del turismo interno comenzaron a llegar invitaciones a bodegas y a restaurantes. Eso, sumado a su interés por el turismo y las actividades que se pueden realizar en montaña, se convirtieron en el proyecto que desarrolló durante 2020.

“Dije, ‘¿por qué no mostrar a través de mis redes que todos podemos hacer esto?’. Después de tantos meses encerrados, es bueno ver que hay opciones que están accesibles para nosotros y aprovecharlas”, asegura.

En consecuencia, compartió una serie de videos que ella misma hacía (y hace), mostrando los diferentes lugares, en forma muy relajada y sin tanto protocolo. “A la gente le encanta y me lo demuestra, porque me mandan muchísimos mensajes todas las semanas para pedirme recomendaciones. Hay personas a las que les he armado una especie de itinerario para conocer Mendoza. Me pone muy contenta que sientan que el rol de la reina sirve justamente para eso”, remarca orgullosa.

En esos contenidos, Mayra Tous deja ver su formación como periodista y comunicadora, ya que está sólo a una materia y la tesis de recibirse de licenciada en Comunicación Social. Su frescura y carisma llamaron la atención de personas de los medios, por lo que no tardaron en llegar ofertas de trabajo.

“Hubo propuestas laborales muy informales, pero nada muy serio, porque claramente ha sido un año complicado y yo estoy con esto”, reconoce. Y, si bien al comienzo se su reinado ella dejó en claro que pensaba dedicarse a lo institucional, hoy se ve tentada a incursionar en otros ámbitos que le ofrece la profesión de comunicadora.

“Eso fue hasta que empecé a conocer lo que son los medios y, la verdad, que me he sentido siempre muy respetada. Me ha gustado mucho. Recuerdo cuando tenía práctica de televisión, que lo sufría mucho, y hoy en día me gusta bastante. Ojalá se dé, yo siempre estoy abierta. Hay que probar todas las posibilidades, ya sea en medios o no, para descubrir y pasar por todas las instancias que se pueda para llenarse de conocimiento”, se ilusiona.

Reencuentro con las otras soberanas

Si bien el 2020 mantuvo a todas las soberanas fuera de las actividades, poco a poco comenzaron los eventos vendimiales, principalmente las fiestas departamentales, lo que permitió que pudieran volver a verse.

“Fue re lindo el reencuentro. Con algunas ya nos habíamos estado viendo porque, gracias a la vida, nos cruzamos con un grupo hermoso de gente y de seres humanos”. Al igual que ella, las reinas vendimiales de cada municipio vivieron 2020 “de formas muy distintas”. Contenta, destaca: “Lo bueno, y lo que me llamó mucho la atención y me alegró, fue que cada una de ellas, desde sus departamentos, pudieron hacer distintos tipos de proyectos. Quizás no eran los mismos que tenían desde el inicio, pero son proyectos muy interesantes que tienen que ver sobre todo con la ayuda solidaria y la promoción turística”.

La situación atípica actual llevó a que todas buscaran la manera de no perder el año, principalmente antes de saber que les extenderían el mandato. Hoy, Mayra asegura que todas están “enfocadas en que este 2021 va a ser de mucho trabajo, sobre todo para defender y demostrarle a la gente que el rol de la reina está bueno y que somos chicas que tenemos muchas ganas de laburar”, desliza.

A favor de que sigan eligiendo reinas

Luego de que se supiera que el concejal de Guaymallén, Ignacio Conte, presentó un proyecto para eliminar la elección de la reina (avalado por el intendente, Marcelino Iglesias), se abrió nuevamente el debate sobre la figura de la reina.

“En primer lugar, hay que entender que es un proyecto municipal, es decir, que quienes deberían dar su opinión son los implicados, como Sofía Grangetto, que es la reina de Guaymallén. A ella en un principio no se le consultó qué sentía al respecto”, expresa la soberana nacional.

No obstante eso, Mayra se mete en la discusión aclarando que son “muchas las aristas” del tema. “Se puede hablar largo y tendido”, pero que prefiere hacerlo “en palabras sencillas y cortas”.

Sobre uno de los argumentos, la supuesta cosificación de las mujeres, asegura: “Por mi parte nunca lo he sentido”. En cuanto a que alimenta un “estereotipo con cánones momentáneos”, lo rechaza al decir que “no hay un reglamento de cuál o qué forma” deben ser las candidatas, “ni qué requisitos debe cumplir la reina. No podemos basarnos en se pide cierta belleza porque la belleza es muy subjetiva”.

Además, la tupungatina remarca que cada una de las reinas que se presentan “decide estar y ocupar ese lugar, nadie nos obliga a hacerlo”, por lo que considera que se debe aprovechar esa predisposición en pos de la promoción de la vitivinicultura y el turismo de cada lugar, en vez de sacar la figura.

“¿Por qué no darles herramientas para que sean ellas quienes comuniquen y promocionen a estos grandes hacedores vitivinícolas que muchas veces no son conocidos?”, pregunta.

Finalmente, sobre la función solidaria que han asumido las soberanas desde hace varios años, potenciadas por iniciativas de medios privados y por la llegada que facilita las redes sociales, Mayra reconoce que también es parte importante del papel que desempeñan.

“Desde antes de ser reina de la Vendimia participo en algunas asociaciones y siempre estuve colaborando con distintos proyectos, pero hay que decir que gracias a la visibilidad que te da este lugar y esta figura, y, de todo lo que podés conseguir gracias a ello, la gente me ha ayudado muchísimo. El mendocino es sumamente solidario. Las personas me han ayudado en muchas campañas, me han dado alimentos, abrigos y más. Estoy muy agradecida por eso”, concluye.