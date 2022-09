Más de un centenar de alumnos se intoxicaron y suspendieron las clases en una escuela de Luján

Más de un centenar de alumnos de una escuela primaria de Luján presentaron síntomas de intoxicación, motivo por el cual hoy se suspendieron las clases. Se trata de la escuela Emilio Jofré, ubicada en calle Mariano Moreno 611.

La Dirección General de Escuelas (DGE) se encuentra investigando las circunstancias, por lo cual dispuso, en el transcurso de la mañana, que se dicten clases virtuales toda la semana. Esto fue un cambio respecto de la medida inicial porque en un primer momento se había informado que por la tarde de hoy los alumnos podrán acudir con normalidad, ya que se habían enviado dispensadores de agua.

Lo que presentaron los alumnos es malestar estomacal, según informó el área. “Están viendo qué ha pasado. No se sabe bien, han manifestado malestar. Se van a realizar trabajos de limpieza en la cisterna y tanques”, dijo una fuente. Con el transcurrir de las horas se sumó un pedido de análisis de agua y un control de aquello que pueda ser un posible foco como la cocina y el kiosco.

Según trascendió a la prensa, los 135 chicos presentaron síntomas como diarrea, vómitos y dolor de estómago. En tanto, desde la DGE no informaron sobre posibles conjeturas acerca de las causas ni si hay docentes afectados.

Situación y medidas

“En principio son 135 chicos que entre el lunes y el martes por la mañana han presentado vómitos, diarrea y dolor de estómago y también hay otros que han tenido cuadros de faringitis atribuibles a cuestiones estacionales”, detalló Miguel Gil, responsable de la Delegación Regional Centro de la DGE. Dijo que no hay docentes ni otros trabajadores de la institución afectados, lo cual no deja de llamar la atención. Asimismo, aseguró que no habían tenido antes una situación así en el colegio ni tampoco en la zona. Por otra parte, señaló que actualmente no hay ningún chico internado por esta causa. Hubo uno que fue llevado por sus padres a la consulta médica y resultó internado pero ya obtuvo el alta y sobre el cual el delegado dijo que los padres aun no han informado la causa.

Entre las medidas dispuestas, se cuentan el envío de bidones de agua aunque luego se procedió a suspender las clases presenciales. Esto será en principio, hasta el viernes, y en tanto surjan novedades se evaluará si la próxima semana los alumnos retornan a las aulas.

Además, se ha encargado la desinfección total del edificio, que estará a cargo de la Municipalidad de Luján y el análisis del agua de entrada y hacia adentro del establecimiento por parte de Aguas Luján.

“Estamos pensando en todo”, destacó Gil en referencia a que no descartan ninguna conjetura y buscan cubrir eliminar los probables focos.

