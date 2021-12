Más de 20.000 personas coparon los festejos de aniversario del Club Regatas

Acrobacias de aviones y helicópteros, proezas acuáticas y una masa de unas 20.000 personas dispuestas a disfrutar del espectáculo fueron los datos más salientes del festejo con el que el Club Mendoza de Regatas celebró, ayer al mediodía, sus 112 años.

La cita fue en el Lago del imponente Parque General San Martín el sábado por la mañana. En el lugar se congregaron una multitud que asistió a una verdaderamente imponente exhibición acuática y área.

Familias, turistas y deportistas se hicieron presentes en las inmediaciones del club para poder ser parte de los festejos de aniversario. No faltaron las cámaras en mano de aquellos que querían captar cada una de las hazañas que se mostraban en el lago, tampoco faltó el mate, el canasto de picnic, y por supuesto, un refresco para pasar la calurosa mañana.

La celebración comenzó con el izamiento de banderas a cargo de Martín Maglione, Catalina Ghiretti y Martina Contreras destacados nadadores del club. Luego el espectáculo incluyó vuelos rasantes de aviones sobre el lago –que dejaron a todos boquiabiertos–, buzos en acción, y una serie de acciones con helicópteros, como simulacros de rescate, ejercicios de apagados de incendios y vuelos estacionarios.

Además, hubo actividades deportivas acuáticas, como la Regata con las embarcaciones y la participación de otros premiados nadadores.

Feliz con la convocatoria, el presidente del club, Jorge Aguirre Toum, dijo: “Ha salido todo muy lindo. Fue un espectáculo para todos los mendocinos, no sólo para nuestra gente de Regatas. Creo que se ha podido ver y valorar el trabajo de las instituciones cuando de manera coordinada y conjunta realizan un evento”.

Y agregó: “Es realmente una fiesta para nuestros 112 años. A mí personalmente me ha gustado mucho todo el espectáculo aéreo y la coordinación de los salvatajes de los helicópteros, realmente es una labor impresionante, hay que celebrar a los pilotos porque es una tarea muy complicada”.

Por su parte, Matías Orefice, jefe del grupo cuatro de caza de la IV Brigada Aérea en Mendoza, expresó: “Estamos muy contentos. Desde el primer momento en que recibimos la iniciativa del presidente del club y de las autoridades para hacer este evento nos sumamos. Estamos contentos con la convocatoria y el hermoso día que nos tocó”.

Y agregó: “La verdad es que la actividad aérea es siempre muy convocante, es muy linda, tiene algo de mágico y misterioso, y la verdad que poder hacerlo en este lugar tan lindo como el Parque y tan cerca de la gente, porque el lago lo permite, es muy lindo”.

Fascinados

El parque fue una fiesta y la alegría se reflejó en las opiniones tanto de los socios como del público en general que asistió al evento. Por ejemplo Gloria, socia del club, dijo: “Hace más de 10 años que soy socia del club. Me encantó el festejo y la convocatoria que tuvo. Hacía mucho tiempo no había un evento de este tipo para toda la comunidad. Yo vine a disfrutarlo con mi nieta menor”.

En cuanto a lo que más le gustó, la Gloria contó: “Me ha gustado que venga mucha gente, el respeto entre todos los presentes, la participación de tantas entidades nacionales, provinciales y municipales, y la organización ha sido muy prolija”.

Por su parte Silvia, socia del club hace más de 18 años, dijo: “Viene al club durante mi infancia, después tuve que dejar un tiempo, pero volví. Hice mucha natación y tenis, y ahora hago yoga y me encanta. El evento me ha parecido excelente, es una reunión familiar, amena, gratuita, ayuda a que la gente pueda entender la capacidad, el entrenamiento y el servicio de las Fuerzas Armadas, para que la respeten”.

“Todo me ha gustado mucho y tiene su mérito, los remeros son excelentes, entrenan todo el día. Creo que es el deporte el que mantiene a la juventud sana, y a los adultos también, nos mantiene sanos y alegres. Además, toda la exhibición aérea me fascina. Viene a disfrutar con tres nietas, mi nuera, mi hijo y mi marido”, contó, feliz.

Por su parte, Carolina, una joven mamá, que, si bien no es socia del club, no quiso perderse el evento: “Vimos en el diario el evento y nos pareció una buena idea venir con los chicos, los sábados no suele haber mucho para hacer. Está muy lindo todo, nos sorprendió la convocatoria, hay muchas familias instaladas con sus reposeras, mate, de picnic”. Y agregó: “Las exposiciones de los aviones son muy buenas, los chicos la están pasando muy bien están sorprendidos. Nos encantaron, además, las actividades de salvataje”.

Entidades que participaron

Fuerza Aérea Argentina IV Brigada Aérea

Sección de Aviación de Ejército y Brigada de Montaña VIII

Cuerpo de Aviación de la Policía de Mendoza

Escuela de Buceo Aconcagua

Dirección de Parques y Paseos Públicos

Bomberos Voluntarios de Las Heras

Policía de Mendoza

Bomberos Voluntarios de Maipú

Banda de Música y Guerra " Paso de los Andes” del Liceo Militar General Espejo

Formación Profesional de Guardavidas del IEF

Equipo de Remo

Equipo de Natación y Rama de Navegación a Vela