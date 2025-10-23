Más de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas afectados por "culpa de una asamblea" del gremio de pilotos

Una nueva jornada crítica se asoma para los pasajeros de Aerolíneas Argentinas : este viernes se prevé que unos 60 vuelos programados entre las 6 y las 10 registren demoras debido a una “medida de fuerza” dispuesta por el gremio de pilotos Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

Los pilotos nucleados en la (APLA) volverán a realizar mañana “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery, según anunció el gremio desde sus redes sociales.

Y agregó que “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

Por su parte, Aerolíneas dijo “lamentar profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros , en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”.

Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las : : .. Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer…

En el comunicado sostuvo además que “este proceso, que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa. Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”.

“Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, señaló la empresa.

Y recomendó a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 del mismo día “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios. Además, se solicita verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”. Aclaró que, “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.