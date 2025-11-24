Martes muy caluroso en Mendoza y con alerta por tormentas: la máxima va a superar los 35°C

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura seguirá de la misma manera.

Tiempo en Mendoza para este martes 25 de noviembre de 2025.

Este martes y miércoles se esperan en Mendoza jornadas muy calurosas, con una temperatura máxima que superará los 35°C. Los mendocinos ya anticipan el verano 2025-2026. No obstante, a pesar del calor, se anuncian tormentas fuertes, acompañadas de granizo. A continuación el detalle del pronóstico del tiempo.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un martes 24 de noviembre “caluroso” con nubosidad. Se anuncia una máxima de 36°C y una mínima de 19°C, con viento Zonda en precordillera y Valle de Uco. Durante la noche se anticipan tormentas, mientras que en la cordillera indican inestabilidad.

Miércoles: alerta amarilla por "tormentas" El miércoles 26 de noviembre la temperatura seguirá con las mismas condiciones meteorológicas. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 20°C, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur. No obstante, rige alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo, por lo que piden extremar precauciones.