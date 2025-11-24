24 de noviembre de 2025 - 20:56

Martes muy caluroso en Mendoza y con alerta por tormentas: la máxima va a superar los 35°C

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura seguirá de la misma manera.

Tiempo en Mendoza para este martes 25 de noviembre de 2025.

Tiempo en Mendoza para este martes 25 de noviembre de 2025.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes y miércoles se esperan en Mendoza jornadas muy calurosas, con una temperatura máxima que superará los 35°C. Los mendocinos ya anticipan el verano 2025-2026. No obstante, a pesar del calor, se anuncian tormentas fuertes, acompañadas de granizo. A continuación el detalle del pronóstico del tiempo.

Leé además

aconcagua radio: impacto en el partido libertario por el concejal detenido por conducir alcoholizado

Aconcagua Radio: impacto en el Partido Libertario por el concejal detenido por conducir alcoholizado

Por Redacción
Los músicos actuaron con plena sinergia, logrando que los espacios de lucimiento se dieran con total naturalidad. Foto: Gentileza de Agostina Perales Martínez. 

Melisa Aldana cerró el Mendoza Sax Fest: un viaje introspectivo entre el ayer y el mañana

Por Rubén Valle

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un martes 24 de noviembre “caluroso” con nubosidad. Se anuncia una máxima de 36°C y una mínima de 19°C, con viento Zonda en precordillera y Valle de Uco. Durante la noche se anticipan tormentas, mientras que en la cordillera indican inestabilidad.

Miércoles: alerta amarilla por "tormentas"

El miércoles 26 de noviembre la temperatura seguirá con las mismas condiciones meteorológicas. Se espera una máxima de 37°C y una mínima de 20°C, con vientos moderados a algo fuertes del sector sur. No obstante, rige alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo, por lo que piden extremar precauciones.

mapa_alertas (3)
Alerta amarilla para el miércoles 26 de noviembre.

Alerta amarilla para el miércoles 26 de noviembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, que está presidida por el juez Dalmiro Garay.

La Suprema Corte de Justicia elegirá a su nuevo presidente: quiénes son los candidatos

Por Martín Fernández Russo
El turismo de Mendoza atraviesa una temporada marcada por un factor decisivo: las experiencias Foto: Los Andes

Turistas más planificados y exigentes: cómo cambia el perfil del visitante en Mendoza y las claves del repunte

Por Verónica De Vita
A partir de ahora, los docentes de Educación Superior que trabajen en institutos de Mendoza deberán rendir una evaluación para conservar su titularidad. 

Los docentes de Educación Superior de Mendoza deberán rendir cada dos años para revalidar su titularidad

Por Verónica De Vita
Turismo y finde XXL: 82% de ocupación y más de 67.000 visitantes le dieron un respiro al sector

Turismo y finde XXL: 82% de ocupación y más de 67.000 visitantes le dieron un respiro al sector

Por Ignacio de la Rosa