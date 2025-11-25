Bullying: lo que pasa en la escuela empieza en casa

Esta ley sobre responsabilidad parental nos deja un mensaje incómodo y necesario: los adultos no podemos desentendernos. Nos toca escuchar más, preguntar más, estar más presentes, aunque estemos cansados, aunque el tiempo no alcance. Nos toca también ir a la escuela no sólo cuando nos llaman por un problema, sino antes, para construir juntos la convivencia que queremos.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza deberá indemnizar a una adolescente que, cuando cursaba quinto grado en una escuela de Godoy Cruz, fue víctima de “bullying” por parte de un agresivo compañerito.

En estos días en Mendoza se dio un paso importante y se incorporó la responsabilidad parental en casos de acoso escolar al Código Contravencional. Traducido a la vida real: cuando hay bullying, la mirada ya no se queda sólo en la escuela o en el chico que agrede, sino también en los adultos responsables de ese chico o esa chica. La idea de la ley no es llenar de multas a nadie, sino poner por escrito algo que muchos venimos diciendo hace años: la escuela sola no puede, y los padres no podemos mirar para otro lado.

Si tu hijo sufrió bullying, sabés de lo que estoy hablando. No es una cargada más, no es “cosas de pibes”, es levantarse llorando, no querer ir a la escuela, dolores de panza que en realidad son angustia, cambios de colegio a las apuradas, familias que tienen que reorganizar toda su vida porque el entorno escolar se volvió un lugar de miedo. Si tu hijo es el que agrede, aunque cueste admitirlo, también hay algo que se rompe: porque un chico que lastima así a otro también está pidiendo ayuda a los gritos.

La ley aprobada plantea un procedimiento progresivo, donde primero se trabaja con las familias, se las convoca, se las escucha, se les ofrecen herramientas. Si no hay respuesta y el daño continúa, aparece la sanción: trabajo comunitario, obligaciones concretas. Educar no es sólo mandar al chico a la escuela y esperar que el resto lo resuelva, la familia tiene un deber de cuidado y supervisión, y cuando ese deber se abandona, el costo lo paga otro niño.

No lo digo desde un pedestal. Soy padre, trabajo muchas horas, y también me ha pasado de llegar tarde, de sentir culpa, de mirar el celular más de lo que debería cuando mi hija me está hablando. Pero justamente por eso creo que es necesario que nos lo digan fuerte: la educación empieza en casa. La escuela enseña contenidos, métodos, valores compartidos; pero el primer lugar donde un chico aprende a respetar, a poner límites y a pedir perdón, es el hogar, pero si en casa nadie se hace cargo, alguien tiene que tocar la puerta y decir “hasta acá”.

Ahora bien, sería injusto que todo el peso caiga sobre las familias y el Estado se desentienda. Para que esta ley funcione, hacen falta escuelas con equipos de orientación presentes, psicólogos, trabajadores sociales, herramientas claras y tiempo para abordar los conflictos. No alcanza con un protocolo prolijo en un papel si después, en la práctica, los equipos están recortados o desbordados. Si vamos a exigir más compromiso a los padres, también tenemos que exigir más presencia al Estado.