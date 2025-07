Marcelo Elizondo en Aconcagua Radio aseguró que el Mercosur se encuentra en una encrucijuada

Sobre las objeciones europeas al acuerdo con el Mercosur, especialmente en lo que respecta a exigencias ambientales, Elizondo aclaró: "La Unión Europea de por sí en general es un espacio económico con altas exigencias en términos ambientales." Si bien reconoció que "hay algunos países en particular, como Francia, como Polonia, que ven con preocupación el acuerdo con el Mercosur y que sí ellos están poniendo obstáculos", el analista se mostró optimista sobre el desenlace: "Si uno habla con las autoridades diplomáticas europeas, ellos dicen, 'será minoritario, no podrá impedir que la mayoría logre que se pruebe el acuerdo con el Mercosur desde la Unión Europea y eso es lo que tendremos que ver si ocurre'."

Finalmente, respecto a las relaciones entre los líderes del bloque, que a menudo impactan en su funcionamiento, Elizondo enfatizó la preeminencia de la institucionalidad. A pesar de las tensiones iniciales entre Milei y Lula, observó una mejora reciente: "Ayer se vio un momento de relacionamiento bilateral entre Milei y Lula que fue el mejor que yo he visto hasta ahora, incluso con el saludo ese hasta de acercamiento físico y de un abrazo tenue que me parece significativo después de momentos de mucha atención". No obstante, subrayó que "lo importante, más allá del relacionamiento personal, es que funcionen las instituciones y que el bloque funcione más allá de la simpatía de los presidentes." En un mundo con 374 tratados de libre comercio vigentes, la clave reside en el respeto por las instituciones: "la institucionalidad va por arriba de las personas."