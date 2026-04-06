Maipú suma una nueva herramienta para impulsar el comercio digital

El municipio lanzó “Maipú en el Mapa”, una capacitación virtual orientada a mejorar la presencia de comercios y servicios en Google Maps y potenciar su alcance en el entorno digital.

La Municipalidad de Maipú avanza en su proceso de transformación digital con la presentación de “Maipú en el Mapa”, una iniciativa gratuita destinada a comerciantes, emprendedores y prestadores de servicios del departamento. El programa busca optimizar la presencia en plataformas digitales y mejorar la visibilidad de los negocios locales, facilitando su llegada a potenciales clientes.

En un contexto donde la geolocalización profesional resulta clave para el crecimiento comercial, esta propuesta apunta a que los participantes puedan posicionar correctamente sus emprendimientos en mapas digitales, permitiendo que más personas los encuentren de forma rápida y efectiva. La iniciativa cobra especial relevancia en un escenario donde gran parte de las decisiones de consumo comienzan en internet.

El curso estará compuesto por tres encuentros virtuales gratuitos, que se dictarán los miércoles 15, 22 y 29 de abril, de 20 a 21 horas, a través de Google Meet. Las clases están diseñadas para brindar un acompañamiento paso a paso, sin necesidad de contar con conocimientos previos en tecnología, garantizando así el acceso a todos los interesados.

La capacitación estará a cargo de Ivana Riccardi, creadora de IRCOMUNIDAD, clínica especializada en marketing digital. Durante los encuentros, los participantes aprenderán a geolocalizar sus negocios, atraer nuevos clientes y utilizar herramientas digitales clave para fortalecer su presencia online.

Quienes deseen sumarse deberán completar el siguiente formulario de inscripción: https://acortar.link/7XQpjs. Esta propuesta se suma a otras políticas públicas impulsadas por el municipio, como “Tu Tienda en Red”, un programa de capacitación y mentoría con modalidad híbrida que busca fortalecer la competitividad, visibilidad y sostenibilidad del comercio local, consolidando un ecosistema comercial más inclusivo, moderno y preparado para los desafíos del mercado actual.