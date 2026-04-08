Maipú fue distinguido en el ámbito académico con el Sello ADN Innovador

El reconocimiento, otorgado en conjunto por la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Champagnat, destaca el portal de transparencia del municipio como una herramienta clave para garantizar el acceso a la información pública.

El departamento de Maipú recibió el Sello ADN Innovador, un reconocimiento que pone en valor las políticas públicas orientadas a la transparencia y la participación ciudadana, impulsadas por la gestión del intendente Matías Stevanato.

La distinción fue otorgada por la Universidad Nacional de Cuyo junto al Instituto de Gestión Pública de la Universidad Champagnat, quienes destacaron especialmente el desarrollo del portal de transparencia municipal como una herramienta fundamental para garantizar el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía.

Este reconocimiento resalta el trabajo sostenido del municipio en la implementación de iniciativas que promueven la apertura de datos y el fortalecimiento institucional, permitiendo que los vecinos puedan acceder de manera clara y directa a la información de gestión.

“Creemos en una gestión que abre datos, innova y trabaja en conjunto, fortaleciéndose cuando vecinos y equipos técnicos deciden en conjunto”, expresó el intendente Matías Stevanato, al referirse a la importancia de avanzar en políticas públicas participativas. En el evento también fueron reconocidos otros municipios de Mendoza, como Luján de Cuyo y Ciudad.

De esta manera, Maipú consolida su camino hacia una gestión abierta, participativa y cercana, impulsando herramientas que fortalecen la transparencia y acercan la información a cada vecino.