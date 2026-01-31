Maipú desplegó un operativo integral y refuerza la prevención en todo el departamento tras el temporal

La jornada del viernes, estuvo marcada por intensas lluvias y ráfagas de viento que provocaron caída de ramas, anegamientos y complicaciones en distintos sectores del departamento. A raíz de esto, el municipio de Maipú puso en marcha un operativo integral de emergencia.

La celeridad de los equipos municipales fue clave: en cuestión de minutos se organizaron cuadrillas, se distribuyó maquinaria pesada y se establecieron prioridades de acción. Gracias a esa respuesta inmediata, se logró restablecer la circulación en arterias principales, contener riesgos en zonas críticas y brindar asistencia a familias afectadas. Este despliegue, que abarcó todo el territorio departamental

Tras la tormenta, el municipio de Maipú desplegó cuadrillas en todo el territorio departamental, abarcando la zona este, la zona sur y el área metropolitana. El trabajo se concentró en el despeje de calles y arterias principales, garantizando la circulación y el acceso a los barrios.

Las tareas incluyeron la remoción de árboles y ramas caídas, que habían obstruido caminos y representaban un riesgo para los vecinos. Al mismo tiempo, se realizaron acciones de prevención ante la posible caída de postes de luz, con inspecciones en sectores críticos y refuerzo de la seguridad en espacios públicos.

El intendente Matías Stevanato indicó que los operativos desarrollados por el municipio en todo el departamento tuvieron como eje el cuidado de las familias y la atención de las situaciones emergentes surgidas en la comunidad, y valoró la labor del personal municipal que intervino de manera coordinada en las distintas zonas de Maipú.