Maipú consolida su curso de manipulación de alimentos en todo el departamento

Con una alta participación y propuestas en todo el territorio, el municipio consolida una política de formación clave para la seguridad alimentaria.

La Municipalidad de Maipú continúa impulsando el curso de manipulación de alimentos, una herramienta fundamental para garantizar prácticas seguras en la elaboración y conservación de productos. Durante 2025, cerca de 4000 personas fueron capacitadas, a las que se suman más de 1000 estudiantes de distintas escuelas del departamento que participaron de la Semana de la Juventud y también recibieron la formación correspondiente.

La propuesta formativa se desarrolla de manera sostenida a lo largo del año, con dos cursos mensuales: uno en la zona centro y otro en distintos distritos, promoviendo así un acceso equitativo en todo el territorio. Cada capacitación convoca entre 200 y 300 asistentes, lo que refleja la alta demanda e interés de la comunidad.

El curso tiene un costo de $15.000, aunque los residentes de Maipú acceden a una bonificación del 50%, facilitando la participación de vecinos y vecinas. La inscripción se realiza de manera simple a través de la página web oficial del municipio días antes del curso.

Al finalizar la capacitación, los participantes obtienen un carnet con validez en todo el territorio argentino y una vigencia de tres años. Este documento no habilita la apertura de comercios ni la venta ambulante, pero es un requisito obligatorio establecido por el Código Alimentario Argentino para quienes trabajan con alimentos.

En el marco de esta política de formación continua, el municipio prevé para el mes de julio una jornada especial destinada a celadores y personas a cargo de merenderos y comedores, reforzando el compromiso con los sectores que cumplen un rol social clave en el departamento.