Luque se disculpó por los audios en los que descalifica a Maradona y dijo que “no tiene miedo de ir preso”

En el mes de abril, la junta médica que investigaba la muerte de Diego Maradona elevó un informe en el que se concluyó que el equipo médico del ex futbolista había incurrido en muchísimas faltas que desembocaron en su fallecimiento.

El doctor personal del Diez, Leopoldo Luque, imputado por “homicidio culposo”, brindó una entrevista con Telefe Noticias donde habló de su relación con su ex paciente, pidió disculpas por algunos audios de WhatsApp filtrados en los que descalifica a Diego y apuntó contra el informe de la junta médica.

“Lo poco que puedo escuchar es lo que me avergüenzo: lo que muestran en la televisión. Pareciera que borran toda una relación y tratan de resumirla en una serie de mensajes de los cuales me arrepiento y pido perdón tanto a la familia como a la gente que lo quería. Tengo mensajes muy cariñosos de él para conmigo y míos para con él”, remarcó el médico.

“Es difícil analizar lo que uno dice en un celular. Uno lo dice en la intimidad, con objetivos que son diferentes a los que una persona puede interpretar de forma aislada”, se defendió en otro tramo de la entrevista.

Respecto a la muerte de Maradona y su implicancia en ella, Luque afirmó: “Diego sufrió un evento cardiológico agudo. Yo veo las apreciaciones de la junta médica, pero hay errores conceptuales muy marcados. Yo soy neurocirujano, tenía una buena relación con Diego y trataba de aprovechar eso para su tratamiento. Cardiólogos, clínicos, médicos intensivistas lo atendieron. Yo lo llevé dos veces a que se evalúe con los especialistas. No tengo el tecnicismo para saber si se lo evaluó bien o mal. El análisis de la pericia médica oficial está llena de sesgos”.

Y continuó: “No sé si fue mi accionar lo que dice la junta. Me gustaría que desglosen quién es el equipo tratante. Yo no quiero desligar mi responsabilidad, pero no quiero que la responsabilidad de todos caiga sobre mí. Llamativamente, la junta no nombra el tema de la internación domiciliaria, ellos estaban encargados de la parte clínica”.

Y sentenció: “Hoy en día con el diario del lunes diría que es hasta fácil dar opiniones aventuradas, jurídicas. Me pone triste por Diego. Me hubiese gustado que este grupo de gente, personas con este compromiso, hubiesen estado con él cuando estaba vivo”.

Cabe recordar que la mencionada junta calificó de “inadecuado, deficiente y temerario” el accionar del equipo de salud que atendía a Maradona. “Escuchar eso me genera indignación, tristeza”, indicó Luque. “Omiten a la empresa de la internación domiciliaria. Que digan que yo representé al peligro y lo dejé librado a su suerte es algo que es temerario de parte de ellos, es aventurado. Está muy lejos de la realidad, es una aseveración que no tiene el más mínimo sustento dentro del expediente”.

“No tengo miedo de ir preso. En la Justicia confío, en la junta no. Me encantaría que esto pueda ser evaluado por más profesionales”, concluyó Leopoldo Luque.