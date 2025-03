Luisana Búccaro, la mendocina de 10 años que integrará la Selección argentina de patinaje

"Me siento re feliz porque es lo que he pensado siempre desde chica", aseguró Luisana a Los Andes, emocionada. Aunque dijo que no conoce al resto de las chicas que viajan, dijo estar tranquila porque estará con su entrenadora, Laura Anton . "No falto nunca a patín porque me gusta mucho", agregó respecto de lo que la apasiona y dijo que le gusta mucho, no sólo la actividad, sino que también disfruta del tiempo allí con sus amigas.

Patinadora patinaje mendocina Luisana, la mendocina de 10 años que será parte de la selección argentina de patinaje Gentileza

"No falta a inglés, ni a la escuela , salvo que tenga que viajar. Es muy responsable porque ama tanto patinar que ella prefiere no salir un sábado a la tarde y ponerse al día con cosas que tenga que estudiar para no faltar a un entrenamiento y, por decisión personal, desde chiquita tiene una pasión importante", contó Daniela Montalto, la mamá.

"La verdad es que es una emoción muy grande. Vemos el fruto de su esfuerzo, de su constancia, de que cuando hay algún inconveniente, de que algo no sale, ella se pone y lo saca. Es un orgullo tener una hija que se preocupe así por todo, que sea responsable. Es buena, es cariñosa, es buena amiga, buena compañera", sumó.

La niña contó que llega a las 13 del colegio y que hay dos días que luego va a inglés. A las 17.30 se va a entrenar y, cuando tiene tarea, trata de hacerla entre el almuerzo y el club.

Los juegos

World Skate es el organismo rector de todos los deportes que se practican sobre ruedas de patinaje y tiene su sede en Suiza. Realizará los Juegos Mundiales 2025 en Chengdu, China, entre el 7 y el 17 de agosto.

Aunque, para llegar hasta allí, hay dos instancias previas. Una de las semifinales es de la que participará ahora Luisana, del 5 al 13 de abril en el microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje (CAP), ubicado en el Parque Olímpico de Buenos Aires recientemente inaugurado. La otra será en mayo, en Italia. Según contó Daniela, de ambas instancias participan patinadoras de diferentes países.

Luisana es federada desde 2006 en la Federación Mendocina de Patín. "Nunca dejó de patinar y este año ingresa a la categoría internacional", destacó su mamá.

Según explicaron, la convocatoria surge luego de la participación en diferentes torneos, muchos de los cuales son obligatorios. Con el puntaje obtenido en ellos se elabora un ránking y es a partir de eso que se convoca a los deportistas.

Luisana quedó en el tercer puesto a nivel nacional en el Torneo Absoluto, donde compitió con niñas de todo el país. Entre el 19 y el 20 de marzo de este año participó del torneo Copa Apertura A y WS y quedó en el quinto puesto en su categoría. Ahora ingresó en categoría internacional de Solo Dance de World Skate. Ha sido convocada junto a nueve niñas del resto del país para representar a Argentina en dicha semifinal en la categoría Mini Infantil. Tres más son mendocinas.

Necesitan apoyo

"Son instancias complicadas en todo sentido, económicos sobre todo, porque hoy la situación no está fácil, pero hacemos lo imposible para que ella pueda ir", aceptó Daniela. Por eso han hecho ventas de hamburguesas en el club, vinchas para vender, una rifa. "Ella vende y promociona; siempre está pendiente de poder colaborar para lograr sus objetivos. Es muy ahorrativa y el dinero que ahorra me lo da para pagar inscripciones, para ayudar", dijo la orgullosa mamá.

Al ser consultada sobre su economía y sus ingresos, Luisana contó: "Guardo cuando me regalan para mi cumpleaños, o hago pulseras y se las vendo a la gente de mi barrio y a mi familia. También me regalan plata mis abuelos, mi mamá y mi papá, pero yo no me compro nada, la guardo para cosas de patín".

Para participar, deben comprar el equipo deportivo de la selección argentina y su malla, la inscripción y los traslados a Buenos Aires, que demandan bastante dinero. Por eso han creado una cuenta de Mercado Pago (luisipatin) para quienes puedan colaborar, a nombre de Daniela Montalto.