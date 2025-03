Agustín Galeotti, el BMX mendocino que se convirtió en un referente a nivel Nacional

-Repetir el título Panamericano en el mes de abril en Chile y buscar el sueño dorado en el Mundial en el mes de agosto en Dinamarca.

-Por tu experiencia, ¿qué análisis podes realizar de la actividad del BMX en Mendoza?.

- Hay grandes promesas y chicos que entrenan todos los días, pero nos está costando crecer en número, se encuentra en una meseta histórica.

-¿Qué signifca el BMX en tu vida personal?

- Significa mucho, fue mi escuela de vida. Ese lugar que me dio grandes amigos, donde aprendí a superar cualquier obstáculo y siempre puedo encontrarme conmigo, dejar el ruido y los problemas atrás. Ser libre.

-Cómo nació tu amor y pasión por esta disciplina?

- Mi papá me llevó por primera vez a una pista a los cuatro años, era algo inquieto pero me creía un superhéroe cuando me subía a la bici. ¡Me pusieron un casco, me largaron a correr y aún no me bajan! Conservo ese primer trofeo en un lugar especial de mi casa donde lo veo a diario

-¿Qué te brindó en la vida este deporte?

- Grandes amistades que conservo hasta el día de hoy y la posibilidad de viajar por argentina con frecuencia y conocer el mundo

-¿Qué sueños te quedan por cumplir en este deporte?

- Correr una fecha de Grands en Estados Unidos y ganar un Mundial

WhatsApp Image 2025-03-26 at 16.21.52.jpeg BMX. Agustín Galeotti, un referente del BMX a nivel nacional. GENTILEZA.

Dónde práctiar BMX en Mendoza

Según destaca Galeotti, el BMX mendocino es de referencia a nivel nacional. El mendocino Federico Villegas, por ejemplo, fue uno de los grandes artífices de la clasificación de Argentina a los Juegos Olímpicos en la modalidad Race. Aunque la única plaza en París 2024 fue ocupada por el sanjuanino Gonzalo “Chalo” Molina, quien tuvo un mejor rendimiento que Villegas.

Incluso, el seleccionador del equipo argentino de BMX Race, Ignacio Kaul, es mendocino.

“El BMX de Mendoza tiene a cinco campeones argentinos, panamericanos y latinoamericanos. Además, la pista Mendoza es una de las mejores”, destaca Galeotti.

Este escenario se encuentra en el Parque General San Martín, frente al Ecoparque (todos los días a partir de las 17 hay entrenamiento). Y, al año, se corren seis fechas de campeonato en esa pista.

Todos los títulos de Agustín Galeotti